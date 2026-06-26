L’OTAN promet des contrats de défense records et adresse un avertissement direct à Vladimir Poutine

Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a annoncé que les pays membres de l’Alliance dévoileraient, lors du sommet prévu les 7 et 8 juillet à Ankara, des contrats de défense représentant plusieurs dizaines de milliards de dollars. Selon lui, ces annonces illustreront la volonté des Alliés de renforcer leurs capacités militaires face aux menaces croissantes.

En déplacement à Washington avant ce sommet, Mark Rutte a affirmé que cette réunion enverrait un message clair au président russe Vladimir Putin. Il a déclaré que l’Alliance était prête à répondre à toute « manœuvre insensée » dirigée contre ses membres, ajoutant que le dirigeant russe ne craignait pas les engagements de l’OTAN, mais leur mise en œuvre effective.

Le chef de l’Alliance a également souligné que les pays membres étaient désormais sur la bonne voie pour atteindre l’objectif adopté l’an dernier, consistant à porter leurs dépenses de défense à 5 % de leur produit intérieur brut d’ici 2035. Cet objectif doit permettre de combler des années de sous-investissement dans les capacités militaires des Alliés.

Mark Rutte a toutefois estimé que des efforts restaient nécessaires pour accroître la production de l’industrie de défense des deux côtés de l’Atlantique, réduire la fragmentation des industries européennes de l’armement, simplifier les procédures administratives aux États-Unis et favoriser davantage l’innovation dans le secteur.

Selon lui, les contrats qui seront annoncés lors du sommet contribueront non seulement à renforcer la sécurité collective, mais aussi à stimuler l’économie. Il a évoqué une véritable « révolution industrielle de la défense », susceptible de soutenir la croissance économique et de créer des centaines de milliers d’emplois.

Le sommet d’Ankara sera également marqué par la participation du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Les dirigeants de l’OTAN devraient y réaffirmer leur soutien à l’Ukraine dans sa guerre contre les forces russes, un conflit qui dure depuis plus de quatre ans. Pour Mark Rutte, la sécurité de l’Ukraine et celle de l’Alliance sont étroitement liées, et le pays a démontré qu’il était possible de résister à l’agression russe.