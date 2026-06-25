Loukachenko met en garde l’Ukraine : toute tentative d’impliquer la Biélorussie dans la guerre changerait « la nature du conflit »

Le président biélorusse Alexander Lukashenko a déclaré avoir averti l’Ukraine de ne pas chercher à entraîner la Biélorussie dans la guerre qui l’oppose à la Russie. Cette mise en garde intervient alors que les tensions régionales se sont accrues ces dernières semaines et que les accusations mutuelles se multiplient.

Selon Loukachenko, des représentants du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy se sont récemment rendus à Minsk. Le dirigeant biélorusse affirme leur avoir transmis un message direct destiné à Kiev, soulignant que toute tentative visant à impliquer son pays dans le conflit aurait des conséquences majeures.

Lors d’une allocution télévisée, il a déclaré avoir prévenu les émissaires ukrainiens que si l’Ukraine pensait pouvoir faire pression sur la Biélorussie tout en l’entraînant dans la guerre, « la nature de cette guerre changerait instantanément ». Il a toutefois insisté sur le fait que son pays n’avait aucune volonté de combattre les Ukrainiens.

Loukachenko a également affirmé avoir reçu en retour un message indiquant que Volodymyr Zelensky et son entourage comprenaient cette position. Selon lui, les deux parties devraient désormais chercher à parvenir à un accord de fond afin d’éviter une nouvelle escalade. Aucune réaction officielle de Kiev n’avait été rapportée dans l’immédiat.

Proche allié du président russe Vladimir Putin, Loukachenko soutient Moscou depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, tout en maintenant jusqu’à présent l’armée biélorusse à l’écart des combats. De son côté, Volodymyr Zelensky accuse régulièrement la Russie de chercher à élargir le conflit en impliquant davantage la Biélorussie.

La semaine précédente, le président ukrainien avait menacé de neutraliser des stations de relais de signaux situées en Biélorussie, qu’il accusait d’aider les drones russes à mener des frappes contre l’Ukraine. Il a ensuite affirmé que ces installations étaient hors service, sans qu’une confirmation indépendante n’ait été obtenue.

La Biélorussie occupe une position stratégique majeure dans la région. Frontalière de la Russie, de l’Ukraine et de trois pays membres de l’OTAN, elle demeure un acteur central dans l’équilibre militaire et diplomatique du conflit, alors que toutes les parties cherchent à éviter une nouvelle extension de la guerre.