— Paul Pogba quitte déjà l’AS Monaco: «Je n’ai pas disputé autant de matchs que je l’espérais»

Paul Pogba quitte l’AS Monaco après un an, ayant disputé seulement six matchs, en raison de problèmes physiques récurrents. Bien que son départ soit à l'amiable, il laisse derrière lui une expérience mitigée. À 33 ans, il doit maintenant envisager son avenir, avec des opportunités en MLS et en Arabie saoudite.

L’aventure monégasque de Paul Pogba est déjà terminée. Un peu plus d’un an après son arrivée sur le Rocher, le champion du monde 2018 quitte l’AS Monaco avec effet immédiat. Le club et le milieu de terrain de 33 ans ont trouvé un accord pour mettre fin prématurément au contrat qui devait initialement les lier jusqu’en juin 2027. Une séparation qui clôt une expérience particulièrement courte sur le terrain. Arrivé à Monaco avec l’ambition de relancer sa carrière après plus de deux années très compliquées, Paul Pogba n’a finalement disputé que six rencontres officielles sous le maillot monégasque, pour un total de 115 minutes.

Un contrat rompu un an avant son terme

Paul Pogba avait rejoint gratuitement l’AS Monaco à l’été 2025. Sa signature pour deux saisons avait constitué l’un des événements du mercato français. L’international français devait retrouver progressivement la compétition après une très longue absence. Son retour officiel avait finalement eu lieu le 22 novembre 2025 à Rennes. Entré en fin de rencontre, Pogba retrouvait alors un terrain en compétition plus de deux ans après son précédent match officiel. Mais la suite n’a jamais permis au milieu de terrain d’enchaîner durablement. Entre problèmes physiques, reprises interrompues et manque de rythme, son temps de jeu est resté extrêmement limité. Au total, il quitte Monaco avec seulement six apparitions et 115 minutes disputées.

Une nouvelle blessure pendant la préparation estivale

L’été 2026 n’a pas permis de changer la situation. Alors que Monaco préparait la nouvelle saison, Pogba a de nouveau été touché physiquement lors d’un entraînement à St George’s Park, en Angleterre. Une blessure à la cuisse gauche qui devait l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. La réflexion concernant son avenir avait toutefois commencé avant cette nouvelle blessure. Monaco avait déjà décidé de ne pas poursuivre l’expérience et les discussions portaient depuis plusieurs semaines sur les conditions d’une rupture anticipée. Les deux parties sont désormais parvenues à un accord. Paul Pogba retrouve donc sa liberté immédiatement, alors qu’il lui restait encore une saison de contrat en Principauté.

Pogba remercie Monaco et ses supporters

Après l’annonce de son départ, Paul Pogba a adressé un dernier message au club et aux supporters monégasques : « Je tiens à remercier le Président et la direction, mes coéquipiers, l’ensemble des staffs ainsi que tous les supporters qui ont cru en moi. »

Le Français reconnaît également que son passage à Monaco n’a pas été aussi important sportivement qu’il l’espérait : « Représenter ce Club et la Principauté a été une expérience incroyable. L’AS Monaco est un club exceptionnel et, même si je n’ai pas disputé autant de matchs que je l’espérais, je resterai toujours reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de porter ses couleurs. » Il conclut son message par le traditionnel « Daghe Munegu ! ».

Le pari monégasque n’aura jamais réellement décollé

L’arrivée de Pogba à Monaco devait permettre au Français de reconstruire progressivement sa carrière. Le milieu avait quitté la Juventus après une période marquée par les blessures puis par son affaire antidopage. Initialement suspendu quatre ans, il avait obtenu devant le Tribunal arbitral du sport une réduction de sa sanction à 18 mois. Monaco lui avait alors offert la possibilité de retrouver le football de haut niveau et de découvrir pour la première fois la Ligue 1. Mais son état physique ne lui aura jamais permis de s’installer durablement dans l’effectif. Même après son retour à la compétition en novembre 2025, les interruptions se sont multipliées. Pogba n’a jamais pu enchaîner suffisamment de rencontres pour retrouver une place régulière dans l’équipe.

Quel avenir désormais pour Paul Pogba ?

À 33 ans, Paul Pogba se retrouve de nouveau libre. Son départ de Monaco ne signifie toutefois pas qu’il envisage de mettre un terme à sa carrière. Des intérêts en provenance de MLS et d’Arabie saoudite ont notamment été évoqués ces dernières semaines. Sa récente blessure complique cependant la perspective d’un engagement immédiat puisqu’il doit d’abord retrouver son intégrité physique. Le champion du monde 2018 doit désormais choisir la prochaine étape d’une carrière interrompue à de nombreuses reprises ces dernières années. Une chose est désormais officielle : elle ne se poursuivra pas à Monaco.