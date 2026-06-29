Andy Burnham prêt à prendre les rênes du Royaume-Uni avec une promesse forte : retirer du pouvoir à Londres

Pressenti pour succéder à Keir Starmer au poste de Premier ministre britannique, Andy Burnham doit présenter lundi sa vision pour l’avenir du Royaume-Uni. Au cœur de son projet figure une profonde réforme institutionnelle visant à transférer davantage de pouvoirs de Londres vers les régions et les collectivités locales.

Revenu à Westminster au début du mois après son élection comme député, Burnham est actuellement le seul candidat déclaré pour prendre la tête du Parti travailliste. Après l’annonce de la démission de Keir Starmer, il pourrait être appelé à s’installer au 10 Downing Street dans les prochaines semaines.

Ancien maire du Grand Manchester, où il s’est forgé une réputation de défenseur des régions au point d’être surnommé le « roi du Nord », Burnham entend faire de la décentralisation l’axe central de son programme. Son entourage affirme que son objectif est de transformer non seulement les dirigeants du pays, mais aussi la manière dont la Grande-Bretagne est gouvernée.

Le futur dirigeant travailliste devrait également dévoiler un plan de dix ans destiné à relever le niveau de vie des Britanniques. Ce programme comprend des mesures en faveur de la réindustrialisation, de la construction de logements, du développement des infrastructures et de la réforme des services publics.

La semaine dernière, Keir Starmer a annoncé son intention de quitter ses fonctions, seulement deux ans après la large victoire électorale du Parti travailliste. Sa décision intervient dans un contexte de forte baisse de sa popularité, tant auprès du grand public que d’une partie de son propre camp politique.

Les soutiens d’Andy Burnham estiment que son projet pourrait permettre au Parti travailliste de reprendre l’initiative face à la progression de Reform UK, la formation dirigée par Nigel Farage, dont l’influence ne cesse de croître dans les sondages.