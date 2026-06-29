L’Iran suspend les discussions techniques avec les États-Unis après les récentes attaques

L’Iran a annoncé dimanche qu’il ne participerait pas aux pourparlers techniques qui devaient se tenir avec les États-Unis, invoquant les récentes attaques menées contre son territoire ainsi que le non-respect de certaines conditions prévues dans le mémorandum d’entente conclu entre les deux pays.

L’information a été communiquée par Mehdi Fazaeli, membre du Bureau chargé de la préservation et de la publication des œuvres du guide suprême iranien, lors d’une intervention à la télévision d’État. Selon lui, les circonstances actuelles ne permettent pas la poursuite des discussions techniques prévues.

Le responsable iranien a notamment affirmé que l’une des conditions essentielles de l’accord concernait l’accès de l’Iran à ses avoirs financiers gelés à l’étranger. Il a expliqué que les autorités iraniennes souhaitaient vérifier si ces fonds étaient effectivement accessibles avant de poursuivre les négociations.

« L’une des raisons est de vérifier si nous avons accès aux fonds non gelés. S’il n’y a pas d’accès, cette condition n’a pas été remplie », a déclaré Mehdi Fazaeli, laissant entendre que le respect des engagements financiers constitue un préalable indispensable à la reprise du dialogue.

Cette décision intervient dans un contexte de fortes tensions régionales après les récentes attaques ayant visé l’Iran. Aucun calendrier n’a été annoncé concernant une éventuelle reprise des discussions techniques entre Téhéran et Washington.