Firmus Technologies signe un accord stratégique avec Nvidia pour démocratiser l’accès à l’intelligence artificielle

La société australienne Firmus Technologies a annoncé la signature d’un partenariat stratégique avec Nvidia afin de faciliter l’accès des entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle à des capacités de calcul de haute performance, tout en réduisant les coûts. L’accord vise en particulier les jeunes entreprises du secteur, souvent confrontées à des ressources limitées.

Dans le cadre de ce partenariat, Firmus pourra acquérir des infrastructures développées par Nvidia et proposer à ses clients des services de cloud reposant sur la technologie du fabricant américain de semi-conducteurs. L’accord prévoit que Nvidia percevra des revenus issus de la vente de ses équipements ainsi qu’une part des recettes générées par les services cloud.

Le projet comprend la livraison de 170 000 unités de traitement graphique (GPU) entre le premier trimestre 2027 et le début de l’année 2028. Ces infrastructures seront déployées à Batam, en Indonésie, où elles serviront à alimenter les services destinés aux entreprises développant des applications d’intelligence artificielle.

Firmus estime que ce partenariat pourrait générer jusqu’à 30 milliards de dollars de revenus au cours des six premières années, sur la base des engagements déjà pris par ses clients. L’entreprise affirme que cette initiative permettra aux petites sociétés et aux start-up d’accéder à une puissance de calcul jusqu’ici principalement réservée aux grands groupes disposant de moyens financiers importants.

Le co-directeur général de Firmus, Tim Rosenfield, a expliqué que l’objectif était de réduire l’écart entre les grandes entreprises, bénéficiant d’une forte capacité de financement, et les nouveaux acteurs de l’intelligence artificielle. Selon lui, ce partenariat constitue une opportunité de rééquilibrer les conditions de concurrence et d’offrir aux jeunes entreprises les moyens de rivaliser avec les leaders du secteur.

Déjà investisseur de Firmus après avoir participé à plusieurs levées de fonds, Nvidia renforce ainsi ses liens avec la société australienne. En avril dernier, Firmus avait annoncé avoir levé 1,35 milliard de dollars en six mois, portant sa valorisation à 5,5 milliards de dollars. L’entreprise préparerait également une éventuelle introduction en Bourse, même si sa direction n’a pas souhaité commenter ce projet.