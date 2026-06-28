Cyclisme – Romain Grégoire champion de France à La Tour-du-Pin après un final en solitaire

Romain Grégoire a décroché ce dimanche le titre de champion de France Élite sur route à La Tour-du-Pin, en Isère. Le coureur de Groupama-FDJ s’est imposé en solitaire, au terme d’une finale nerveuse et exigeante, parfaitement taillée pour ses qualités de puncheur. À 23 ans, le Bisontin a concrétisé un objectif important de sa carrière. Déjà sacré deux fois chez les juniors, il courait après ce maillot tricolore chez les professionnels. Il l’a obtenu avec autorité, en plaçant l’attaque décisive dans la dernière ascension, à 3,2 kilomètres de l’arrivée.

Le coup juste à 19 kilomètres de la ligne

La course s’est jouée dans l’avant-dernière difficulté, la montée de Béjui, longue d’un kilomètre à 8,4%. À 19 kilomètres de l’arrivée, Grégoire a accompagné le bon mouvement. Sa formation, Groupama-FDJ, était alors en surnombre, un avantage important dans une finale où chaque relais et chaque placement pouvaient peser lourd. Le groupe de tête s’est présenté dans les derniers kilomètres avec Grégoire en position idéale. Il n’a pas attendu le sprint. Dans l’ultime montée du circuit, il a porté son attaque, à 3,2 kilomètres de l’arrivée. Personne n’a pu revenir.

Une victoire construite

Grégoire a ensuite poursuivi son effort seul jusqu’à la ligne. Sa victoire s’est bâtie sur une belle lecture tactique du final, une présence au bon moment dans le bon groupe, puis une accélération dans la portion décisive. Sur un circuit punchy, où les ascensions successives ont usé les organismes, le coureur de Groupama-FDJ a fait la différence dans la pente, en fin de course, quand les jambes répondent moins et que les hésitations coûtent cher.

Le maillot qu’il voulait vraiment

Ce titre national avait une valeur particulière pour Romain Grégoire. Champion de France chez les juniors à deux reprises, il avait fait de ce maillot Élite un grand objectif de carrière. À 23 ans, il portera désormais le bleu-blanc-rouge dans les courses sur route, symbole fort pour un coureur français.