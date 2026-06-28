Frustration à Washington face à la tentative de María Corina Machado de retourner au Venezuela après les séismes

María Corina Machado a suscité des tensions au sein de hauts responsables américains après avoir tenté d’obtenir de l’aide pour rentrer au Venezuela à la suite des séismes dévastateurs qui ont frappé le pays. Selon un responsable de la Maison-Blanche, cette initiative a provoqué de la frustration à Washington.

D’après ce responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat, la dirigeante de l’opposition vénézuélienne a contacté ces derniers jours plusieurs interlocuteurs au sein de l’administration américaine. Ses démarches ont notamment visé des responsables de la Maison-Blanche, du Département d’État ainsi que plusieurs membres du Congrès.

Elle aurait demandé un soutien des autorités américaines afin de faciliter son retour au Venezuela dans le contexte de la crise humanitaire provoquée par les récents tremblements de terre. Ces séismes ont causé d’importants dégâts et mobilisent actuellement des efforts internationaux de secours.

Toujours selon la même source, ces sollicitations répétées ont été perçues comme problématiques par plusieurs responsables américains, qui estiment que la situation nécessite une coordination prudente et encadrée avec les autorités locales et les acteurs internationaux engagés sur le terrain.

Aucune déclaration officielle supplémentaire n’a été faite par la Maison-Blanche ou par María Corina Machado concernant ces échanges. La situation humanitaire au Venezuela reste toutefois au centre de l’attention diplomatique, alors que les opérations de secours se poursuivent dans les zones les plus touchées.