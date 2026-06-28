Thaïlande : le corps d’une adolescente retrouvé dans une valise, un Australien accusé de meurtre

Une famille thaïlandaise est en deuil après la découverte du corps d’une adolescente de 17 ans dans une valise abandonnée près d’une voie ferrée à Pattaya. Les autorités ont arrêté un ressortissant australien d’une quarantaine d’années, identifié comme Simon Peter Carman, qui a été inculpé de meurtre ainsi que de plusieurs autres infractions liées à cette affaire.

Selon la police thaïlandaise, le suspect a été interpellé à l’aéroport Suvarnabhumi de Bangkok alors qu’il s’apprêtait à embarquer sur un vol à destination de l’Australie. Il est poursuivi pour meurtre, dissimulation de cadavre, déplacement ou destruction d’un corps, ainsi que pour enlèvement d’un mineur à des fins sexuelles.

Les enquêteurs affirment que les images de vidéosurveillance montrent Simon Peter Carman entrant dans un appartement avec la jeune fille avant d’en ressortir seul, quelques heures plus tard, en transportant une valise. D’après les autorités, il aurait ensuite chargé cette valise sur une moto avant de l’abandonner dans une zone herbeuse située à proximité d’une voie ferrée, où le corps de la victime a finalement été retrouvé.

Avant son transfert devant le tribunal provincial de Pattaya, le suspect a adressé un bref message à la famille de la victime depuis les locaux de la police. « Je suis désolé de ce qui est arrivé à votre fille. C’était indépendant de ma volonté », a-t-il déclaré, sans fournir davantage d’explications sur les circonstances des faits.

Le père de la jeune fille, Thongchai Donhomla, âgé de 46 ans, a confié être anéanti par la perte de sa fille, expliquant qu’elle avait grandi sans sa mère et qu’elle faisait toujours son possible pour l’aider malgré les difficultés. Sa belle-mère, Oradee Bussarakum, a pour sa part réclamé la sanction la plus sévère possible à l’encontre du suspect, estimant qu’il devait répondre pleinement de ses actes.

La police n’a pas précisé à quelle date Simon Peter Carman comparaîtra pour la première fois devant la justice. L’enquête se poursuit afin d’établir avec précision le déroulement des événements ayant conduit à la mort de l’adolescente.