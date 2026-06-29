États-Unis : un projet de loi bipartisan sur le logement sera soumis à Donald Trump après son premier refus

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, a annoncé que le projet de loi bipartisan sur l’accessibilité au logement serait transmis à Donald Trump dès lundi. Cette décision intervient quelques jours après que le président américain a refusé de signer le texte lors de sa première présentation.

S’exprimant dimanche, Mike Johnson a confirmé son intention d’envoyer de nouveau le projet de loi à la Maison-Blanche, sans préciser si des modifications avaient été apportées au texte depuis son rejet initial par Donald Trump.

Ce projet de loi, soutenu par des élus républicains et démocrates, vise à améliorer l’accès au logement dans un contexte où le coût de l’immobilier et des loyers demeure une préoccupation majeure pour de nombreux ménages américains.

Le refus initial de Donald Trump avait créé une incertitude quant à l’avenir de cette réforme. La nouvelle transmission du texte ouvre la voie à une nouvelle décision présidentielle, qui sera déterminante pour son entrée en vigueur.

À ce stade, ni la Maison-Blanche ni Donald Trump n’ont indiqué si le président comptait signer le projet de loi ou maintenir son opposition. Le dossier devrait donc retenir l’attention des responsables politiques dans les prochains jours.