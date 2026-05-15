SFR : les négociations exclusives prolongées jusqu’au 5 juin

Altice France a décidé de prolonger jusqu’au 5 juin les discussions exclusives engagées avec Bouygues Telecom, Iliad et Orange pour la cession de SFR. Les trois opérateurs télécoms français poursuivent leurs travaux pour finaliser cette acquisition d’envergure, dont le montant total atteint 20,35 milliards d’euros. Cette extension témoigne de la complexité technique et financière du dossier, qui nécessite encore du temps pour aboutir à un accord définitif.

Une transaction complexe à finaliser

Le directeur général adjoint et directeur financier du groupe Bouygues a reconnu le 7 mai la nature délicate de cette transaction. Les négociations mobilisent des équipes entières chez les trois candidats, qui doivent s’accorder sur la répartition des actifs de SFR et les modalités précises du rachat. Cette opération sans précédent dans le secteur des télécommunications françaises pourrait redessiner le paysage concurrentiel national.

Un dénouement attendu début juin

Le sort du quatrième opérateur historique français se jouera donc dans les prochaines semaines. Si les discussions aboutissent, SFR changerait de mains après des années sous le contrôle d’Altice, dans un contexte de forte consolidation du marché européen des télécoms. Les autorités de la concurrence seront ensuite amenées à examiner l’impact de cette restructuration sur la concurrence et les consommateurs français.