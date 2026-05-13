TUI : les voyageurs privilégient les destinations proches face aux tensions internationales

Le groupe touristique allemand TUI constate une montée durable des réservations de dernière minute dans le secteur du voyage, conséquence directe des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. En présentant ses résultats trimestriels ce mercredi, le numéro un mondial du tourisme a expliqué que de nombreux clients préfèrent désormais attendre avant de confirmer leurs vacances d’été, dans un climat international jugé instable.

Cette prudence profite principalement aux destinations considérées comme plus sûres et plus proches de l’Europe occidentale. L’Espagne, les Baléares, les Canaries ou encore la Grèce enregistrent ainsi une forte demande, tandis que les séjours nécessitant un transit par les hubs du Golfe, comme Dubaï, Doha ou Abou Dhabi, suscitent davantage d’hésitations chez les voyageurs.

Le Moyen-Orient bouleverse durablement le marché

Selon TUI, près d’un client sur deux n’a pas encore réservé ses vacances estivales, un niveau inhabituellement élevé à cette période de l’année. Le groupe explique que l’évolution rapide du conflit au Moyen-Orient pousse les consommateurs à privilégier la flexibilité et à retarder leurs décisions d’achat.

Malgré ce contexte tendu, le voyagiste maintient ses prévisions annuelles, même si l’impact financier de la guerre en Iran a déjà été évalué à plusieurs dizaines de millions d’euros. Les perturbations aériennes et l’immobilisation temporaire de certains navires ont pesé sur l’activité, tout comme la hausse des coûts énergétiques qui fragilise l’ensemble du secteur touristique mondial.