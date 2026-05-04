Le grand ménage de l’audiovisuel public : le rapport Alloncle fait trembler France Télévisions et Radio France

Publié ce lundi après six mois de travaux sous haute tension, le rapport parlementaire du député Charles Alloncle provoque déjà un séisme dans le paysage médiatique français. Ce document de près de 400 pages, adopté malgré l’opposition de la gauche et l’abstention de certains macronistes, propose une refonte profonde de l’audiovisuel public avec un objectif assumé : réaliser un milliard d’euros d’économies et remettre au cœur du système les missions de neutralité, d’information et de service aux Français.

Le député de l’UDR dresse un constat sévère sur le fonctionnement de France Télévisions, Radio France et des autres entités publiques. Il dénonce des dépenses jugées excessives, un manque de pluralisme idéologique et une organisation devenue, selon lui, trop lourde et inefficace. Parmi les propositions les plus marquantes figurent la suppression de France 4 et du Mouv’, la fusion de France 2 et France 5, ainsi qu’un rapprochement entre Franceinfo et France 24.

Un recentrage radical du service public

Le rapport recommande également une forte réduction des budgets consacrés aux jeux télévisés, aux divertissements et à certains événements sportifs. Charles Alloncle estime que le service public ne doit plus concurrencer les chaînes privées sur des programmes purement commerciaux financés par l’argent du contribuable. À l’inverse, il souhaite renforcer les documentaires, les enquêtes, les émissions de débat et les contenus culturels.

Autre mesure sensible : la volonté de diversifier les éditorialistes présents sur les antennes publiques. Le député critique l’existence d’un « entre-soi idéologique » et plaide pour une plus grande ouverture à des journalistes issus de médias privés d’opinion. Il souhaite également instaurer un devoir de réserve renforcé pour les salariés du service public audiovisuel sur les réseaux sociaux afin de garantir une apparence de neutralité.

Le rapport s’attaque aussi aux liens entre animateurs, producteurs et directions des groupes audiovisuels publics. Charles Alloncle propose de limiter les conflits d’intérêts, de mieux encadrer les contrats de production et de réduire le poids des grandes sociétés privées qui produisent une partie importante des programmes du service public.

Une victoire politique pour la droite

Très attendu par l’UDR et le RN et soutenu par plusieurs figures de la droite, le rapport est présenté par ses défenseurs comme une tentative de remettre de l’ordre dans un système jugé opaque et coûteux. Éric Ciotti a salué un « travail courageux et salutaire », tandis que plusieurs élus estiment que ce document ouvre enfin le débat sur le rôle réel de l’audiovisuel public dans la France de 2026.

Même si ces propositions ne seront pas automatiquement appliquées, leur publication marque une étape importante dans le débat politique et médiatique.

Les principales propositions du rapport Alloncle sur l’audiovisuel public

Suppression de France 4, du Mouv’ et de Slash

Fusion de France 2 avec France 5

Fusion de Franceinfo avec France 24

Fusion des réseaux France 3 Régions et ICI (France Bleu)

Réduction massive des budgets des jeux et divertissements de France Télévisions

Baisse d’un tiers du budget consacré au sport

Sanctuarisation du Tour de France, de Roland-Garros et du Tournoi des Six Nations

Diversification des éditorialistes de France Inter avec davantage de profils issus de la presse privée

Création d’une plateforme citoyenne permettant aux Français de proposer des sujets et signaler des dérives médiatiques

Renforcement du devoir de réserve des journalistes et salariés du service public sur les réseaux sociaux

Mise en place de sanctions disciplinaires en cas de manquement à l’obligation de neutralité

Nomination des présidents de France Télévisions et Radio France par le président de la République après avis du Parlement et de l’Arcom

Création d’un secrétariat général à l’audiovisuel public rattaché au Premier ministre

Mise en concurrence obligatoire des contrats de production supérieurs à un million d’euros

Limitation du poids des grands groupes de production dans les commandes publiques

Création d’un label « Contenu original français »

Encadrement strict des conflits d’intérêts entre producteurs et dirigeants de l’audiovisuel public

Fin du modèle des animateurs-producteurs

Contrôle renforcé des reconversions des dirigeants vers le privé

Réinternalisation de certaines émissions comme « C à vous », « C ce soir » ou « Cash Investigation »

Mise en place d’une règle des « trois tiers » entre production interne, petits producteurs indépendants et grands groupes

Mutualisation des fonctions support entre France Télévisions et Radio France

Audit des postes de direction et suppression des doublons administratifs

Réduction du nombre de véhicules de fonction

Encadrement strict des frais de réception et des dépenses de représentation

Plafonnement des dépenses de France Télévisions au Festival de Cannes

Contrôle renforcé de la Cour des comptes sur l’audiovisuel public tous les cinq ans

Adoption d’une loi de programmation pluriannuelle de l’audiovisuel public

Réduction de l’avantage fiscal des journalistes

Objectif global d’un milliard d’euros d’économies sur l’audiovisuel public



