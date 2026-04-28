Laurent Ruquier devrait quitter T18 et Mask Singer au profit du théâtre

Laurent Ruquier devrait quitter T18 à la fin de la saison. L’animateur, qui souhaite prendre ses distances avec la télévision, devrait se consacrer davantage au théâtre, un univers dans lequel il est engagé depuis de nombreuses années. Il ne devrait pas non plus participer à la prochaine saison de Mask Singer sur TF1.

Un départ attendu de T18

Laurent Ruquier devrait quitter T18 à l’issue de la saison en cours. L’animateur ne devrait donc pas poursuivre son rendez-vous sur la chaîne la saison prochaine. Ce départ marquerait une nouvelle étape dans la carrière télévisuelle de l’un des visages les plus connus du paysage audiovisuel français. Pour l’heure, cette décision n’a pas été officialisée publiquement par l’animateur, mais elle s’inscrit dans une évolution déjà évoquée depuis plusieurs mois.

Une saison prochaine sans télévision

Le retrait de Laurent Ruquier ne concernerait pas seulement T18. L’animateur ne devrait pas non plus figurer dans la prochaine saison de Mask Singer sur TF1. Autrement dit, Laurent Ruquier pourrait ne pas faire de télévision la saison prochaine. Une pause inhabituelle pour un animateur habitué à enchaîner les émissions et les apparitions depuis plus de 25 ans.

Loin des plateaux TV, plus près de la scène

Ce départ n’a toutefois rien d’une surprise. Depuis plusieurs mois, Laurent Ruquier laissait entendre qu’il souhaitait prendre ses distances avec la télévision. L’animateur a expliqué vouloir se consacrer davantage à d’autres projets, notamment au théâtre, un univers qu’il affectionne particulièrement et dans lequel il est impliqué depuis de nombreuses années. Auteur, producteur et passionné de spectacle vivant, Laurent Ruquier semble vouloir accorder davantage de place à la scène dans la suite de son parcours.

Un visage incontournable depuis 1998

Depuis 1998, Laurent Ruquier a multiplié les émissions sur plusieurs grandes chaînes françaises. Il s’est imposé avec des programmes devenus marquants, comme On a tout essayé, On n’est pas couché ou encore Les Enfants de la télé.

Au fil des années, il a aussi occupé différents rôles à l’antenne : animateur, chroniqueur, juré ou invité régulier. Cette présence constante a fait de lui l’une des personnalités les plus identifiées de la télévision française.

Si son départ de T18 se confirme, il ne s’agirait pas forcément d’un adieu définitif à la télévision. Laurent Ruquier pourrait continuer à apparaître ponctuellement dans certaines émissions, sans pour autant porter un programme régulier.

La saison prochaine pourrait donc marquer un changement de rythme important : moins de plateaux, moins d’exposition télévisuelle, et davantage de projets liés au théâtre.