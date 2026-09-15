«La France a un incroyable talent» bouleverse toutes ses règles pour la saison 21: direct dès les quarts, public tout-puissant et Golden Buzzer transformé

Pour sa 21e saison, « La France a un incroyable talent » modifie en profondeur son format. Le direct commence dès les quarts de finale, accorde un pouvoir accru au public et réinvente le Golden Buzzer. De plus, une émission spéciale TikTok introduit de nouveaux talents, tout en conservant l’équipe de jurés et l’animatrice.

La France a un incroyable talent revient sur M6 pour une 21e saison profondément remaniée. À partir du mercredi 7 octobre à 21h10, Karine Le Marchand, Marianne James, Hélène Ségara, Éric Antoine et Sugar Sammy retrouvent le plateau, mais plusieurs règles historiques de la compétition disparaissent. Direct avancé, pouvoir renforcé des téléspectateurs, Golden Buzzer totalement repensé et émission spéciale TikTok : après 20 saisons, M6 revoit largement la mécanique de son talent show.

L’émission revient après une saison 20 particulièrement solide. Le programme a réuni 3,5 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 18% de l’ensemble du public, 27% des 25-49 ans et 37% des 4-14 ans. Sur les réseaux sociaux, le phénomène est encore plus spectaculaire : en 2025, le hashtag #LFAUIT a cumulé 441 millions de vues.

Le direct débarque dès les quarts de finale

Premier changement de taille : il ne faudra plus attendre la finale pour voir les candidats évoluer en direct. Après les auditions et les délibérations, 30 artistes accéderont aux quarts de finale, qui seront désormais proposés en direct. Chaque prime accueillera également un juré invité surprise.

La pression du direct va donc commencer beaucoup plus tôt. Les candidats devront convaincre sans filet dès les quarts, alors que les éditions précédentes conservaient l’enregistrement pendant une plus grande partie de la compétition. Lors de la finale de la saison 19, le public était déjà seul maître du résultat final.

Le public devient le cinquième membre du jury

Le deuxième bouleversement concerne directement les téléspectateurs. Dès les quarts de finale, le public votera en direct à chaque émission et pourra envoyer son candidat préféré directement en demi-finale.

En demi-finale, le pouvoir sera partagé à égalité : le jury désignera 4 candidats et le public en choisira 4 autres. En finale, les jurés n’auront plus aucun pouvoir sur le classement. 100% de la décision appartiendra aux téléspectateurs, qui désigneront le vainqueur et le bénéficiaire des 100 000 euros promis au gagnant.

La nouvelle règle change tout : Le public devient le 5e membre du jury. Son poids ne sera donc plus limité à l’ultime soirée : il pourra modifier directement le cours de la compétition plusieurs semaines avant la finale.

Le Golden Buzzer ne mène plus directement vers la finale

Autre révolution : le Golden Buzzer change complètement de fonction. Jusqu’à présent, il permettait à certains candidats de franchir plusieurs étapes de la compétition. Pour cette saison 21, les 5 coups de cœur du jury et de Karine Le Marchand seront simplement envoyés directement en quarts de finale.

M6 ajoute surtout un nouveau dispositif : le Golden Buzzer Collectif. Si une prestation met les 4 jurés d’accord au même moment, ils pourront déclencher ensemble ce buzzer et envoyer un sixième candidat directement en quarts de finale.

Le changement est considérable par rapport à la saison précédente. En 2025, la saison 20 avait encore conduit dix candidats jusqu’à la grande finale, avec une mécanique beaucoup plus traditionnelle.

TikTok obtient sa propre émission spéciale

Pour la première fois dans l’histoire du programme, La France a un incroyable talent va également proposer une soirée d’auditions spécialement consacrée aux talents repérés sur TikTok.

Les candidats seront notamment sélectionnés en fonction de leur créativité, de leur personnalité et de leur capacité à fédérer une communauté autour de leurs contenus. L’objectif : faire passer certains créateurs directement du téléphone au grand plateau de télévision et ouvrir davantage le casting aux nouveaux talents nés sur les réseaux sociaux.

Karine Le Marchand retrouve Marianne James, Hélène Ségara, Éric Antoine et Sugar Sammy

Pas de changement en revanche du côté des visages de l’émission. Karine Le Marchand conserve la présentation, accompagnée du même quatuor de jurés : Marianne James, Hélène Ségara, Éric Antoine et Sugar Sammy.

Karine Le Marchand, qui a prolongé son contrat avec M6 jusqu’en 2029, disposera elle aussi d’un Golden Buzzer. Autre nouveauté plus inattendue : l’animatrice pourra choisir un spectateur présent dans la salle et le propulser sur scène pour une improvisation totale.

Marianne James reste présentée comme la plus exigeante du jury, Sugar Sammy conserve son rôle de juré particulièrement piquant et Éric Antoine entame sa 11e saison. Hélène Ségara poursuit elle aussi l’aventure quelques semaines après avoir révélé avoir perdu la vue d’un œil et subi 22 opérations.

Champion du monde de magie, artiste en fauteuil, robots et danseurs de 95 et 97 ans : un casting hors normes

Une centaine de talents doivent fouler le plateau au cours de la saison. Parmi les candidats déjà annoncés figure Woody Belfort, né avec une diplégie spastique, qui réalisera en fauteuil roulant une démonstration de callisthénie.

Antoine Roland, croque-mort depuis ses 17 ans, chantera son quotidien avec humour. Young Min, champion du monde de magie FISM, présentera un numéro de magie, tandis que Le Labo de Clairie doit réunir ce qui est présenté comme la plus grande chorale participative jamais vue à la télévision.

Le casting comprend également un retraité de la RATP capable de casser des battes de baseball avec son tibia, une troupe de robots humanoïdes de dernière génération et un duo de danseurs de salon âgés de 95 et 97 ans. Une programmation volontairement très large, fidèle au principe de l’émission qui mélange chant, magie, performances physiques, humour, danse et numéros difficiles à classer.

Juju Fitcats repart pour une quatrième saison dans les coulisses

Après le prime, Juju Fitcats reste aux commandes de La France a un incroyable talent, ça continue. Pour sa quatrième saison, l’animatrice sera encore plus présente auprès des candidats avant et après leur passage sur scène.

Elle utilisera notamment une caméra Pocket pour filmer les coulisses sous forme de vlog, capter le stress avant les prestations, recueillir les réactions à chaud des candidats et de leurs proches et montrer davantage ses échanges avec Karine Le Marchand et les jurés. L’after-show proposera également des nouvelles d’anciens candidats et des images issues des différentes versions internationales de Got Talent.

Enfin, la finale restera entièrement entre les mains du public, mais cette fois son influence commencera bien plus tôt. Le rendez-vous est fixé au mercredi 7 octobre à 21h10 sur M6, pour une saison 21 qui veut clairement rompre avec les habitudes installées depuis 20 ans.