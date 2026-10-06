Pierre Ménès définitivement condamné pour agression sexuelle: son appel jugé trop tardif

La condamnation de Pierre Ménès à deux mois de prison avec sursis pour agression sexuelle est désormais définitive. Plus de trois ans après le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Paris, la procédure est arrivée à son terme : l’appel de l’ancien chroniqueur du Canal Football Club a été déclaré irrecevable car déposé hors délai et aucun pourvoi en cassation n’a ensuite été formé.

La décision concerne des faits remontant à 2018 dans une boutique Nike des Champs-Élysées. Pierre Ménès avait été reconnu coupable en avril 2023 pour une partie des faits dénoncés par une vendeuse. Il avait en revanche été relaxé pour les autres faits concernant cette femme ainsi que dans deux autres volets examinés lors du même procès.

Un appel déclaré irrecevable

Le tribunal correctionnel de Paris avait condamné Pierre Ménès le 19 avril 2023 à deux mois d’emprisonnement intégralement assortis du sursis. Une peine complémentaire d’un an d’inéligibilité avait également été prononcée. Aucune amende n’avait été infligée et le tribunal n’avait pas ordonné son inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles.

À l’issue du procès, la défense avait annoncé son intention de contester la condamnation. La situation procédurale était ensuite devenue confuse. Pierre Ménès avait lui-même assuré publiquement qu’il ferait appel.

La justice a finalement tranché. La cour d’appel de Paris a rendu le 19 août 2026 une ordonnance constatant que l’appel avait été déposé trop tard et était donc irrecevable. Aucun pourvoi en cassation n’ayant été formé contre cette décision, les possibilités de recours se sont éteintes le 1er septembre. La condamnation prononcée en 2023 est donc définitive.

Des faits remontant à 2018 sur les Champs-Élysées

L’affaire jugée concernait notamment deux vendeuses d’une boutique Nike des Champs-Élysées, à Paris, et des faits remontant au 18 juin 2018. L’une des femmes avait raconté que Pierre Ménès lui avait pris les mains en entrelaçant ses doigts. Elle avait également dénoncé d’autres gestes et propos à caractère sexuel.

Sur ce volet, le tribunal avait retenu une partie des faits, considérant que le contact initial avec la vendeuse était corroboré par les retranscriptions des images de vidéosurveillance. Pour les autres gestes dénoncés par cette femme, les magistrats avaient estimé qu’il existait un doute suffisamment important pour ne pas prononcer de condamnation.

Pierre Ménès avait contesté les accusations durant son procès, parlant notamment d’un « dossier vide » et d’un « coup monté ». Ses avocats avaient également vivement contesté l’interprétation donnée au contact physique retenu par le tribunal.

Deux autres accusations avaient abouti à des relaxes

La portée exacte de la condamnation doit être distinguée des autres accusations qui avaient été examinées au cours de la même procédure. Pierre Ménès avait obtenu une relaxe concernant une seconde vendeuse de la boutique Nike.

Il avait également été relaxé concernant les faits dénoncés par une hôtesse du Parc des Princes. Cette dernière avait signalé avoir été touchée à la poitrine et au ventre lors d’un match entre le PSG et Nantes en novembre 2021. Le tribunal n’avait pas retenu sa culpabilité dans ce dossier.

À l’époque, les avocats de Pierre Ménès avaient insisté sur ces relaxes et affirmé que leur client avait été « relaxé à 95% des faits qui lui étaient reprochés ». Ils contestaient néanmoins la condamnation portant sur les faits retenus concernant la vendeuse.

Une actualité judiciaire toujours chargée pour Pierre Ménès

Cette condamnation définitive intervient alors que Pierre Ménès reste engagé dans d’autres procédures judiciaires. L’ancien chroniqueur a notamment poursuivi Marie Portolano en diffamation après la publication de son livre Je suis la femme du plateau. Le procès s’est tenu en septembre et le jugement doit être rendu le 4 novembre⁠.

Marie Portolano accuse par ailleurs son ancien collègue de lui avoir soulevé la jupe et touché les fesses en 2016, hors antenne, devant le public du Canal Football Club. Pierre Ménès doit être jugé le 16 novembre dans cette procédure distincte⁠. Cette affaire ne doit pas être confondue avec celle des Champs-Élysées : les faits, les plaignantes et les procédures sont différents.

Concernant les faits de 2018, la situation judiciaire est désormais arrêtée. L’irrecevabilité de l’appel et l’absence de pourvoi rendent définitive la condamnation de Pierre Ménès à deux mois de prison avec sursis pour agression sexuelle.