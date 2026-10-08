Camille Combal revient sur son départ de TPMP, quand il a quitté Cyril Hanouna: «J’imagine un peu de déception de son côté, comme dans un couple»

Camille Combal n’a rien oublié de ses années aux côtés de Cyril Hanouna. Invité du podcast UNBX, animé par Hugo Clément et Marc Simoncini, consacré aux parcours professionnels et à la réussite, l’animateur est revenu sur son départ de C8 et de Touche pas à mon poste, expliquant qu’il avait volontairement refusé les propositions qui lui auraient permis de poursuivre l’aventure. Il a également rendu un hommage appuyé à Cyril Hanouna, auquel il attribue une grande partie de sa réussite professionnelle.

Camille Combal révèle que Cyril Hanouna voulait le garder sur C8

Lors de cet entretien, Camille Combal a expliqué que son départ n’avait pas été provoqué par une absence de propositions. Au contraire, Cyril Hanouna et Canal+ souhaitaient poursuivre leur collaboration avec lui. L’animateur avait cependant pris la décision de quitter l’émission pour donner une nouvelle orientation à sa carrière.

«J’ai eu de la chance parce que Cyril et Canal auraient bien aimé que je continue avec eux donc j’avais des propositions tout au long de l’année. Mais j’ai refusé», a-t-il raconté.

Camille Combal avait annoncé dès le début de sa dernière saison qu’il quitterait l’émission. Il explique que Cyril Hanouna aurait préféré prolonger leur collaboration pendant encore 1 ou 2 ans, mais que sa décision était déjà prise.

«Il aurait bien aimé qu’on refasse peut-être une année ou deux mais moi j’étais dans autre chose donc j’imagine un petit peu de déception de son côté, comme dans un couple, mais moi je n’ai que de l’affection et de la reconnaissance pour lui et les équipes», a-t-il précisé.

«On a tellement ri avec Cyril» : un hommage appuyé à son ancien patron

Huit ans après son départ de TPMP!, Camille Combal conserve des souvenirs très positifs de ses années passées avec Cyril Hanouna. L’animateur insiste sur la bienveillance dont il estime avoir bénéficié et sur le rôle joué par son ancien patron dans son ascension professionnelle.

«On a tellement ri avec Cyril. … Je le remercie encore parce qu’il m’a mis de la lumière, il a été gentil avec moi pendant toutes ces années et il a fait briller mon travail … Je lui dois une énorme partie de ma réussite», a-t-il déclaré.

Des propos particulièrement élogieux, alors que leurs parcours professionnels se sont séparés en 2018. À l’époque, Camille Combal avait passé six saisons dans Touche pas à mon poste, où il s’était notamment fait connaître grâce à ses chroniques humoristiques et à son Poste de surveillance.

De C8 à TF1 : Camille Combal a réussi son pari

Après son départ de C8 en juin 2018, Camille Combal a rejoint TF1, où il s’est rapidement imposé parmi les animateurs les plus présents en première partie de soirée. Il a notamment pris les commandes de Danse avec les stars, Mask Singer et Qui veut gagner des millions ?

Sa carrière s’est également poursuivie à la radio. Après avoir animé la matinale de Virgin Radio, il a rejoint NRJ en 2024, avant de quitter la station en juin 2026⁠, au terme de deux saisons à l’antenne.

Les déclarations de Camille Combal permettent aussi de mieux comprendre les circonstances de son départ de TPMP! Alors qu’il avait expliqué en 2018 vouloir se renouveler et explorer d’autres possibilités professionnelles, il confirme aujourd’hui que Cyril Hanouna souhaitait le conserver dans son équipe. Malgré cette séparation, il affirme lui garder une profonde affection et une reconnaissance durable.