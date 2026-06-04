Surprise ! Camille Combal quitte NRJ. Son émission de l’après-midi s’arrêtera le 26 juin

Camille Combal ne sera plus à l’antenne de NRJ à la rentrée prochaine. Après deux saisons à la tête de la tranche de 16 heures à 19 heures, l’animateur a décidé de ne pas renouveler son contrat avec la station. Sa dernière émission est prévue le vendredi 26 juin.

Pas de troisième saison sur NRJ

Le départ de Camille Combal a été officialisé dans un communiqué. L’animateur, qui accompagnait les auditeurs de NRJ en fin d’après-midi depuis l’automne 2024, quittera la station à la fin de la saison en cours. Son choix met fin à une collaboration qui devait initialement être beaucoup plus courte. Lors de son arrivée en studio, le 14 octobre 2024, Camille Combal ne devait intervenir que pendant quelques semaines. Cette période d’essai s’est finalement prolongée durant deux années complètes.

Une arrivée prévue pour quelques mois seulement

À l’origine, la présence de l’animateur sur NRJ devait durer trois mois. Le succès de cette première expérience et la prolongation de son contrat lui ont permis de s’installer durablement sur la tranche du retour de bureau. Pendant deux saisons, Camille Combal a animé le 16h-19h de la station, avec une émission centrée sur le divertissement, les échanges avec les auditeurs et les séquences humoristiques.

NRJ a salué une collaboration marquée par « deux années d’antenne, de complicité et de fous rires partagés avec les auditeurs ». La station précise que cette parenthèse se refermera « avec le sourire » à la fin de la saison.

Une dernière émission le 26 juin

Camille Combal fera ses adieux aux auditeurs de NRJ le 26 juin prochain. L’animateur a confirmé son départ en remerciant la station, les équipes qui l’ont accompagné et le public resté fidèle durant ces deux années. « Je remercie NRJ pour la confiance accordée durant ces deux années. Une nouvelle aventure m’attend », a-t-il déclaré. Il a également adressé un message à son équipe et aux auditeurs, qu’il a remerciés pour leur fidélité.

Camille Combal n’a pas encore précisé la nature de cette « nouvelle aventure ». Son départ concerne uniquement son émission quotidienne sur NRJ. Aucune annonce n’a été faite concernant ses autres activités à la télévision. La station n’a pas encore dévoilé le nom de la personne qui prendra la relève sur la tranche de 16 heures à 19 heures à la rentrée prochaine.