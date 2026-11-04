La Corée du Nord a tiré une dizaine de missiles balistiques vers la mer du Japon, exacerbant les tensions avec la Corée du Sud dans le contexte d'incidents militaires récents à la frontière. Malgré des appels au dialogue de Séoul, Pyongyang poursuit le développement de ses capacités d'armement, défiant les sanctions internationales.

La Corée du Nord a procédé, jeudi 29 octobre 2026, au lancement d’une dizaine de missiles balistiques à courte portée en direction de la mer du Japon. Initialement signalés comme un projectile non identifié par les autorités sud-coréennes, ces tirs interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre Pyongyang et Séoul, notamment après plusieurs incidents militaires à leur frontière commune.

L’état-major interarmées sud-coréen a annoncé avoir détecté, jeudi 29 octobre vers 12h30, heure locale, plusieurs tirs effectués depuis la région de Wonsan, sur la côte orientale de la Corée du Nord. Les premières informations faisaient état d’un projectile non identifié, avant que les autorités militaires ne précisent qu’il s’agissait d’une dizaine de missiles balistiques à courte portée. Selon les données communiquées par Séoul, les engins auraient parcouru environ 250 kilomètres en direction de la mer du Japon, appelée mer de l’Est en Corée. Les forces sud-coréennes ont immédiatement renforcé leur surveillance, en coordination avec les États-Unis et le Japon, afin de détecter d’éventuels nouveaux lancements.

Les autorités japonaises ont également suivi ces tirs. La garde côtière a appelé les navires présents dans la zone à faire preuve de vigilance. Les analyses militaires doivent notamment permettre de déterminer les caractéristiques exactes des missiles utilisés. Plusieurs spécialistes évoquent la possibilité de tirs réalisés à partir de lance-roquettes multiples de très gros calibre, une catégorie d’armement que Pyongyang développe depuis plusieurs années. Le régime nord-coréen poursuit ainsi la modernisation de ses capacités militaires, avec des systèmes destinés à améliorer la portée, la précision et la rapidité de ses frappes. Ces nouveaux essais s’inscrivent dans une série de démonstrations militaires organisées depuis le début du mois d’octobre.

Des tensions persistantes entre les deux Corées

Ces lancements surviennent alors que les relations entre Séoul et Pyongyang se sont fortement dégradées à la suite d’incidents survenus dans la zone démilitarisée séparant les deux pays. En septembre, trois soldats sud-coréens ont été blessés par l’explosion de mines près de la frontière. Une enquête menée conjointement par les autorités sud-coréennes et le Commandement des Nations unies a conclu que ces engins avaient été installés par des militaires nord-coréens. Pyongyang rejette ces accusations et dénonce les déclarations de Séoul. Dans une tentative d’apaisement, la Corée du Sud a proposé des discussions militaires destinées à clarifier le tracé de la ligne de démarcation et à prévenir de nouveaux incidents. Cette initiative n’a pas reçu de réponse favorable des autorités nord-coréennes.

Le lancement intervient également dans un contexte diplomatique sensible, marqué par les interrogations sur une éventuelle reprise du dialogue entre les États-Unis et la Corée du Nord. Washington cherche à maintenir la pression sur les programmes nucléaire et balistique nord-coréens, tandis que Kim Jong-un refuse de renoncer à ses capacités de dissuasion. Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies interdisent à Pyongyang de procéder à des essais utilisant la technologie des missiles balistiques. Malgré ces restrictions et les sanctions internationales, le régime poursuit ses programmes d’armement. Les deux Corées demeurent officiellement dans une situation d’armistice depuis la fin des combats de la guerre de Corée en 1953, aucun traité de paix n’ayant été signé. La multiplication des essais militaires entretient ainsi les inquiétudes concernant la sécurité de la péninsule et la stabilité de l’Asie du Nord-Est.