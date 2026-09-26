Kylian Mbappé blessé et forfait avec les Bleus: Zidane annonce «Ça ne va pas bien, il va falloir qu’il rentre»

Kylian Mbappé se blesse au genou gauche lors de la victoire des Bleus contre la Turquie (1-0), marquant un coup dur pour le nouveau sélectionneur, Zinédine Zidane. Diagnostiqué avec une lésion tendineuse, il doit quitter le rassemblement pour rejoindre le Real Madrid, laissant Zidane sans son capitaine pour les prochaines rencontres.

La première victoire de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France a été accompagnée d’un sérieux coup dur. Buteur lors du succès des Bleus en Turquie (1-0), vendredi soir en Ligue des nations, Kylian Mbappé s’est blessé au genou gauche sur l’action de son but et a quitté le terrain quelques minutes plus tard. Le capitaine français souffre d’une lésion tendineuse et doit quitter le rassemblement.

Quelques minutes après la rencontre, Zinédine Zidane a confirmé que son capitaine ne pourrait pas rester avec le groupe. « Ça ne va pas bien, non, ça ne va pas bien. Il va falloir qu’il rentre. On ne va pas prendre de risques », a expliqué le nouveau sélectionneur. Un premier coup dur pour Zidane après ses grands débuts à la tête de l’équipe de France⁠.

Mbappé a marqué avant de se blesser au genou gauche

La scène s’est produite à la 54e minute. Michael Olise a trouvé Kylian Mbappé, qui a frappé du droit et trompé le gardien turc pour inscrire l’unique but de la rencontre.

Mais au moment de sa frappe, le genou gauche de l’attaquant est parti en hyperextension. Mbappé a immédiatement grimacé avant de se retrouver au sol. Il a tenté de poursuivre la rencontre pendant quelques minutes, mais la douleur l’a finalement contraint à sortir. Désiré Doué l’a remplacé à la 59e minute.

La France a ensuite conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final, permettant à Zidane de décrocher une victoire pour son premier match sur le banc des Bleus⁠.

Une lésion tendineuse diagnostiquée

Après la rencontre, les examens réalisés sur Kylian Mbappé ont révélé une lésion tendineuse au genou gauche. Le capitaine des Bleus ne poursuivra donc pas le rassemblement et doit rejoindre le Real Madrid.

Zidane avait déjà laissé peu de place au doute après le match. « Ce n’est pas très encourageant pour qu’il continue, on ne va pas prendre de risque », a précisé le sélectionneur à propos de son attaquant.

La durée exacte de son indisponibilité n’est pas encore connue. Des examens complémentaires doivent permettre d’évaluer plus précisément la gravité de la lésion et de déterminer quand Mbappé pourra reprendre la compétition avec le Real Madrid.

Zidane devra poursuivre sans son capitaine

Le forfait de Kylian Mbappé concerne les trois autres rencontres de ce rassemblement. Après cette victoire en Turquie, Zinédine Zidane va donc devoir modifier son attaque et composer sans son capitaine.

Désiré Doué, entré à sa place vendredi soir, constitue l’une des solutions disponibles. Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Michael Olise ou encore Maghnes Akliouche peuvent également être utilisés dans le secteur offensif. Ces choix interviennent alors que Zidane avait déjà profondément modifié les habitudes des Bleus depuis son arrivée à la tête de la sélection⁠.

Une première victoire assombrie par la blessure de Mbappé

La soirée avait pourtant bien commencé pour le nouveau sélectionneur. Pour sa première sur le banc français, Zidane a vu son capitaine inscrire le but de la victoire et permettre aux Bleus de repartir de Turquie avec trois points.

Mais Kylian Mbappé a quitté la pelouse cinq minutes seulement après avoir marqué. Le premier but de l’ère Zidane restera donc également associé à la première grosse inquiétude de son mandat.

Le capitaine va désormais rejoindre le Real Madrid, tandis que l’équipe de France devra terminer ce rassemblement sans lui. Son club doit poursuivre les examens afin de déterminer précisément la durée de son absence.