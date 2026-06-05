— Cherki après la défaite des Bleus: «On n’ira pas au Mondial en favoris, mais pour écraser tout le monde»

L’équipe de France s’est inclinée jeudi soir face à la Côte d’Ivoire, 2-1, lors d’un match de préparation à la Coupe du monde. Malgré la défaite, Rayan Cherki a inscrit son deuxième but avec les Bleus. Le milieu offensif de Manchester City a retenu une rencontre utile, à onze jours de l’entrée en lice de la France dans le Mondial, prévue le 16 juin contre le Sénégal.

« Une prestation normale » pour Cherki

Après la rencontre, Cherki a relativisé sa performance individuelle. Il a décrit son match comme une étape de préparation, sans s’enflammer malgré son but : « Sur le plan personnel, c’est une prestation normale, histoire de se mettre en jambes. Bien sûr, on a mangé à Clairefontaine, on a mangé toute la saison. Il y a un peu de fatigue, mais le but, c’est d’être bon le 16 juin. C’est que du plus pendant les matches amicaux. En première période, on a su garder le ballon et tenter. »

Une deuxième période plus difficile

Le joueur français a reconnu que le match avait changé de visage après la pause. Les nombreux changements ont perturbé le rythme des deux équipes et rendu la rencontre plus difficile à maîtriser : « C’était plus compliqué en deuxième, le match n’était plus le même. Il y a eu énormément de changements, donc c’est plus difficile pour eux, comme pour nous. C’est une petite sonnette d’alarme qui permet de rester bien concentrés. »

Un discours offensif avant le Mondial

Cherki a ensuite affiché son ambition pour la Coupe du monde. Pour lui, les Bleus n’aborderont pas la compétition avec le statut de favoris, mais avec une volonté assumée de dominer leurs adversaires : « On n’ira pas à la Coupe du monde en tant que favoris, mais pour écraser tout le monde. Avec Michael Olise, on se comprend sans même se parler. S’il rentre dans l’axe, je n’ai pas envie de lui marcher sur les pieds. C’est une compréhension du jeu qu’on a. C’est magnifique de jouer ensemble. On a une cohésion de groupe extraordinaire. »

Olise-Cherki, une entente déjà mise en avant

Cherki a aussi insisté sur sa relation technique avec Michael Olise. Il met en avant une connexion naturelle, fondée sur la lecture du jeu et les déplacements complémentaires. À l’approche du premier match face au Sénégal, la France repart donc avec une défaite, mais une grosse ambition : les Bleus veulent arriver prêts le 16 juin, et Cherki assume déjà un discours de conquête. Attention toutefois, le football a montré qu’en parlant un petit peu trop avant, la déconvenue n’en pouvait être que plus brutale… ￼