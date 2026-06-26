«Yann vous cuisine», le critique masqué qui fait trembler les restaurants chers et mauvais

En 18 mois, Yann vous cuisine s’est imposé comme l’un des phénomènes les plus marquants de la critique gastronomique en ligne. Sans montrer son visage, avec une voix immédiatement reconnaissable et un ton frontal, il s’est donné une mission qui fait trembler les restaurateurs : dénoncer les restaurants où l’addition grimpe plus vite que le plaisir.

Son terrain de jeu : les bistrots à la mode, les palaces, les pâtisseries réputées, les restaurants d’hôtel et les adresses qui facturent très cher des plats jugés fades, minuscules ou mal exécutés. Son public, lui, suit. Le compte revendique une visibilité énorme, avec 250 millions de vues en 18 mois.

Le déclic : un plat de pâtes à 40 euros

L’histoire commence après une rupture amoureuse. Yann traverse alors une période difficile. Dans un restaurant parisien, L’Avenue, il commande un plat de pâtes qu’il juge mauvais et hors de prix : 40 euros. Il décide de filmer, de publier, et surtout de dire publiquement ce qu’il pense. Le principe est lancé : pas de diplomatie, pas d’euphémisme, pas de critique feutrée. Yann filme, goûte, commente, puis tranche.

“Je ne supporte pas les restaurateurs qui se moquent des clients”

Sa ligne : s’attaquer aux établissements qu’il considère comme abusifs, en particulier ceux qui vendent des assiettes très chères pour une qualité qu’il estime insuffisante. Il résume son approche ainsi : il ne supporte pas les restaurateurs qui se moquent des clients avec des plats surgelés, industriels, trop chers ou sans intérêt. Son discours vise moins la cuisine populaire que les adresses qui capitalisent sur leur nom, leur décor, leur emplacement ou leur réputation.

Le Ritz, les palaces et les grandes maisons dans le viseur

Parmi les cibles évoquées figure Le Comptoir du Ritz, où il affirme avoir mangé les pires pains au chocolat de sa vie.

Les palaces ne sont pas épargnés. Le Four Seasons George V apparaît aussi dans son parcours. Yann dit avoir commandé une tarte tatin d’aubergine chez le chef italien Simone Zanoni, restaurant étoilé à la renommée internationale. Son verdict est sans détour : il juge le plat raté, allant jusqu’à dire qu’il aurait préféré acheter un paquet de chips et le tremper dans du kiri.

Des restaurateurs piqués au vif

Ses vidéos provoquent des réactions fortes. Certains professionnels rejettent ses critiques, d’autres les prennent comme une attaque personnelle. Cette tension nourrit aussi le succès du compte. Yann agit comme un client qui paie et refuse de se taire lorsque l’expérience ne correspond pas au prix demandé.

Un succès qui inquiète les grandes tables

Le plus révélateur, c’est la peur qu’il dit susciter. Selon lui, certains restaurants connus redoutent sa venue. Il affirme même que cette crainte rend l’exercice plus excitant. Son anonymat renforce cet effet. Les établissements ne savent pas forcément quand il est là. Impossible, donc, de préparer un traitement spécial. C’est précisément ce qui fait sa force : il se veut un client ordinaire, anonyme, capable de juger l’expérience. Ce qui n’est pas sans rappeler l’inoubliable Louis de Funès dans la peau de Charles Duchemin, dans L’aile ou la cuisse…

Des soutiens inattendus dans le monde de la restauration

Son discours ne plaît pas à tout le monde, mais aussi surprenant que ça puisse paraître, il reçoit aussi des soutiens. Des professionnels de la cuisine reconnaissent l’utilité de son travail, notamment lorsqu’il expose les abus : plats sous vide, sauces industrielles, additions excessives.

Le restaurateur Manuel Martinez, patron du Relais Louis XIII, défend ainsi cette démarche. Er c’est tout à son honneur ! Il estime que Yann n’est pas diplomate, mais qu’il a raison de donner des coups de pied aux pratiques qui consistent à faire payer cher une cuisine sans véritable travail.

Le vengeur masqué des additions salées

Dans un paysage gastronomique souvent intimidant, Yann vous cuisine occupe une place à part. Il parle à ceux qui ont déjà payé trop cher pour une assiette décevante. Son succès tient à cette promesse : dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas en sortant d’un restaurant réputé. Pas avec les codes de la critique gastronomique classique, mais avec ceux d’Internet : vitesse, colère, humour, phrases qui claquent. Et dans les cuisines comme dans les salles, son nom circule désormais comme un avertissement…

Instagram : Yann vous cuisine