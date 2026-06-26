Kim Jong-un supervise de nouveaux essais d’armement et renforce la pression militaire sur la frontière sud

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé des essais de nouveaux systèmes d’armement visant à renforcer la puissance de feu de la Corée du Nord le long de la frontière avec la Corée du Sud, a rapporté l’agence officielle KCNA. Ces tests s’inscrivent dans la stratégie de modernisation accélérée de l’arsenal militaire du pays.

Les essais, menés jeudi, ont notamment impliqué une version améliorée d’un système de lance-roquettes multiples de 240 mm à 24 tubes, des missiles balistiques tactiques ainsi qu’un obusier automoteur de 155 mm. Ils ont été réalisés à l’occasion de l’anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée (1950-1953), un moment symboliquement chargé pour Pyongyang.

Selon KCNA, le système de lance-roquettes modernisé serait désormais doté d’un guidage de précision autonome et verrait sa portée portée à environ 90 kilomètres. Les autorités nord-coréennes mettent en avant des capacités accrues de précision et de portée dans le cadre de leurs programmes militaires.

Kim Jong-un s’est déclaré satisfait des résultats des tests et a insisté sur la poursuite du développement de systèmes d’armes reposant sur l’automatisation et la précision « ultra-fine ». Le dirigeant nord-coréen a également souligné que ces efforts visaient à renforcer la défense du pays face à la Corée du Sud.

Ces nouvelles démonstrations de force interviennent dans un contexte de tensions persistantes dans la péninsule coréenne. Pyongyang multiplie depuis plusieurs mois les essais de missiles balistiques, de roquettes et d’armes de précision, tout en poursuivant la modernisation de ses capacités conventionnelles.

Selon plusieurs analystes, cette montée en puissance militaire s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la posture défensive du pays et à intégrer davantage ses capacités nucléaires et conventionnelles. La Corée du Nord affirme désormais considérer la relation avec la Corée du Sud comme celle de « deux États hostiles », marquant un durcissement de sa doctrine sécuritaire.