Tom Holland et Zendaya enflamment Paris pour la promotion de Spider-Man : Brand New Day

En pleine promotion de Spider-Man : Brand New Day, Tom Holland et Zendaya ont créé l’événement lors de leur passage à Paris, le 24 juin. Malgré une chaleur proche des 40 °C, plusieurs centaines de fans se sont rassemblés devant l’UGC Ciné Cité Bercy pour apercevoir le couple, venu échanger avec le public avant la sortie du prochain volet des aventures de l’homme-araignée, prévue le 29 juillet 2026.

Des fans mobilisés sous une chaleur écrasante

L’engouement autour des deux acteurs ne s’est pas démenti. Certains admirateurs avaient pris place dès l’aube devant le cinéma parisien afin d’obtenir une place au premier rang. D’après Le HuffPost, plusieurs centaines de personnes ont patienté pendant des heures, équipées de bouteilles d’eau, de brumisateurs, de parasols ou encore de couvertures de survie pour supporter la canicule. Les organisateurs ont également distribué de l’eau, des casquettes aux couleurs de Spider-Man et aspergé les spectateurs installés près du tapis rouge.

À leur arrivée en fin de journée, Tom Holland et Zendaya ont pris le temps de saluer leurs fans, de signer quelques autographes et de poser pour des selfies. En revanche, contrairement à ce que certains espéraient, aucune projection en avant-première de Spider-Man : Brand New Day n’était prévue à l’issue de cette rencontre.

Une complicité intacte jusque dans leurs tenues

Le couple a une nouvelle fois affiché sa complicité devant les photographes. Interrogés par NRJ, les deux comédiens ont confié combien ils appréciaient de partager à nouveau l’affiche d’un film après plusieurs années passées dans la peau de Peter Parker et MJ.

Côté style, Zendaya a surpris par un choix particulièrement sobre. L’actrice portait une robe noire vintage imprimée d’un visuel Spider-Man. Selon les informations relayées par People, son styliste Law Roach a déniché cette pièce sur eBay pour seulement 34,99 dollars. Tom Holland avait, lui, opté pour un costume rouge associé à un t-shirt blanc, dans un discret clin d’œil aux couleurs du célèbre super-héros. Après leur apparition remarquée la veille à Rome, les deux jeunes mariés poursuivent ainsi une tournée promotionnelle très suivie par leurs admirateurs à travers l’Europe.