L’A350F d’Airbus décolle pour la première fois depuis Toulouse

L'A350F d'Airbus effectue son premier vol d'essai à Toulouse, marquant une étape clé pour le constructeur dans le secteur du fret. Une campagne de neuf mois de tests s'ensuit avant sa mise en service prévue en 2027, avec des objectifs ambitieux de conquérir 50% du marché mondial face à Boeing.

L’A350F a décollé ce mardi matin depuis l’aéroport de Blagnac, à Toulouse, pour son premier vol d’essai. Ce nouveau cargo long-courrier représente une première pour Airbus, qui lance son premier avion de fret gros-porteur. Le constructeur européen s’attaque à un segment dominé depuis les années 1970 par Boeing, son concurrent américain. L’appareil se distingue par une porte cargo de 4,5 mètres de côté, conçue pour faciliter le chargement de grandes quantités de marchandises.

Neuf mois de tests avant la mise en service

Une campagne d’essais de neuf mois débute après ce vol inaugural. Les équipes d’Airbus vont multiplier les tests pour valider les performances et la fiabilité de l’appareil avant sa mise en service commerciale. L’entrée en exploitation est programmée pour 2027, selon le calendrier du constructeur. Cette phase de certification permettra d’affiner les derniers réglages techniques et de répondre aux exigences des autorités aéronautiques.

Airbus affiche des ambitions élevées avec cet appareil : conquérir 50% du marché mondial du fret aérien. L’objectif paraît audacieux face à la position historique de Boeing dans ce secteur. Le constructeur toulousain mise sur les performances de l’A350F pour séduire les compagnies cargo et les transporteurs express. Les premières commandes devraient donner une indication sur la réception du marché face à cette nouvelle offre.