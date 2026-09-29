Blocages des lycées : François Ruffin soutient les élèves et dénonce une « répression de la jeunesse »

Invité de Bonjour ! La Matinale TF1 ce mardi 29 septembre, François Ruffin a apporté son soutien aux lycéens mobilisés dans plusieurs villes de France. Le député de la Somme et candidat à l’élection présidentielle estime légitimes leurs revendications sur les conditions d’enseignement, tout en condamnant les violences survenues en marge de certains blocages.

« Sur le fond, je les soutiens pleinement, ces lycéens qui réclament qu’il y ait des enseignants dans leur établissement », a déclaré François Ruffin face à Alba Ventura. Il présente cette revendication comme une « demande d’égalité » et considère que les mobilisations et blocages peuvent aussi constituer un « apprentissage politique » pour les jeunes.

Ruffin dénonce une réponse policière « disproportionnée »

Le député a toutefois pris ses distances avec les violences constatées aux abords de certains établissements. Il critique en parallèle l’ampleur des interpellations réalisées par les forces de l’ordre. « C’est la répression de la jeunesse », a-t-il affirmé, jugeant la réponse « disproportionnée quand on a des arrestations par centaines ».

Lundi, le ministère de l’Intérieur faisait état de 164 interpellations et d’environ 180 établissements concernés par des blocages ou tentatives de blocage. Douze membres des forces de l’ordre et une douzaine de lycéens ont été blessés. Laurent Nuñez a qualifié une partie des incidents de « violences urbaines », tandis que l’Union syndicale lycéenne a appelé à poursuivre les blocages ce mardi, jour également marqué par une mobilisation nationale dans la fonction publique.