Présidentielle 2027 : sept responsables politiques attendus ce mardi aux Assises de l’Afer

Les Assises de l’Afer réunissent ce mardi sept responsables politiques autour des enjeux de l'héritage, des retraites et de la dette publique. Participent Marine Le Pen, Gabriel Attal et Édouard Philippe, qui présenteront leurs propositions aux épargnants. L'événement, prévu pour 17 heures, sera diffusé en direct en ligne.

Héritage, retraites et dette publique seront au programme des dixièmes Assises de l’Afer, organisées ce mardi 29 septembre à partir de 17 heures, salle Gaveau, à Paris. Sept responsables politiques doivent y présenter leurs propositions devant les épargnants, dans la perspective de l’élection présidentielle de 2027.

Marine Le Pen, Gabriel Attal, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, David Lisnard, Xavier Bertrand et Jérôme Guedj figurent parmi les participants annoncés. Gérard Bekerman, président de l’Association française d’épargne et de retraite, et Jean-Paul Chapel, journaliste à France Télévisions, leur donneront la parole.

Héritage, capitalisation et dette au cœur des échanges

Le programme s’articulera autour de trois thèmes : l’héritage et la fiscalité, les retraites et la capitalisation, ainsi que la place de l’épargne face à la dette publique. Les intervenants seront invités à présenter et à confronter leurs propositions sur ces questions, qui touchent directement à la transmission du patrimoine et à la préparation de la retraite.

Plus de 1 000 adhérents sont attendus, selon l’organisateur. La rencontre sera également retransmise en direct sur Internet dès 17 heures, permettant aux épargnants de suivre les interventions au-delà de la salle parisienne.