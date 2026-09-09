Port du voile : Bruno Retailleau veut l’interdire « là où c’est possible » et se distingue du RN

Invité mardi soir de Objectif Élysée 2027 sur CNews et Europe 1, Bruno Retailleau a détaillé sa ligne sur le port du voile. Le candidat LR refuse l’idée d’une interdiction générale dans tout l’espace public, mais veut multiplier les restrictions là où le droit le permet, tout en s’attaquant aux organisations qu’il accuse de promouvoir le séparatisme islamiste.

« Il faut interdire le voile là où c’est possible de le faire », a déclaré Bruno Retailleau. Il cite notamment le sport, les accompagnatrices de sorties scolaires ou encore l’université parmi les espaces où il souhaite renforcer les interdictions. À ses yeux, le voile constitue à la fois « un signe de séparatisme » et « de soumission de la femme ».

Une différence de méthode avec le Rassemblement national

Cette position se distingue de celle défendue ces dernières semaines par le Rassemblement national. Marine Le Pen et plusieurs cadres du parti souhaitent soumettre aux Français, par référendum, une interdiction du voile islamique dans l’espace public, avec des contraventions pour les contrevenantes. Une proposition que Bruno Retailleau juge difficile à appliquer de manière générale.

Le président des Républicains met en garde contre le risque d’édicter « une règle dont on sait qu’elle ne sera pas respectée ». Sa stratégie consiste donc à durcir progressivement la législation dans certains secteurs plutôt qu’à instaurer une interdiction nationale absolue.

Retailleau veut également agir sur ce qu’il considère comme les causes du phénomène. Il souhaite réduire l’immigration et renforcer l’arsenal contre les organisations islamistes, notamment les Frères musulmans. Il rappelle avoir porté au Sénat un texte visant à faciliter la dissolution de structures jugées séparatistes, à les frapper financièrement et à créer un nouveau délit de séparatisme.

Face au RN, Bruno Retailleau cherche ainsi à apparaître tout aussi ferme sur l’islamisme, mais avec une ligne qu’il présente comme juridiquement applicable et plus efficace : restreindre le voile là où la loi le permet et s’attaquer directement aux réseaux qui, selon lui, cherchent à l’imposer.