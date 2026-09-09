Présidentielle 2027 : les candidats à la primaire socialiste devront signer une charte commune

À l’approche de la primaire socialiste et démocratique prévue en octobre, les candidats devront officiellement déposer leur dossier d’ici au 15 septembre. Parmi les conditions imposées figure la signature d’une « Charte commune à la désignation de la gauche socialiste et démocratique », qui fixe les principes politiques et les engagements que devra respecter le futur candidat à l’élection présidentielle.

Le texte impose notamment aux prétendants de se reconnaître dans les valeurs du Parti socialiste européen : « liberté, égalité, solidarité et justice », avec une priorité donnée à l’émancipation individuelle et collective plutôt qu’à « la logique du profit à court terme ». Les candidats devront également défendre la justice sociale et fiscale, la hausse des salaires, l’accès aux services publics et la lutte contre le réchauffement climatique.

Respect du résultat et rassemblement à gauche

La charte exige aussi un engagement clair contre l’extrême droite et contre toutes les formes de discrimination, de racisme, d’antisémitisme ou de haine liée à la religion, au genre ou à l’orientation sexuelle. Le futur candidat devra défendre « une République laïque, féministe et humaniste », adopter un « comportement exemplaire et éthique » et surtout respecter le résultat final du scrutin.

Autre point particulièrement sensible : le vainqueur devra œuvrer au « rassemblement de tous les partis de la gauche démocratique, écologique et républicaine ». Cette formulation intervient alors qu’une bataille se poursuit sur le périmètre même de la primaire. Olivier Faure souhaite toujours une compétition élargie, allant selon ses mots « de Ruffin à Glucksmann », tandis que Raphaël Glucksmann refuse de modifier les règles décidées par les militants.

François Ruffin s’est déclaré prêt à participer à une primaire élargie, contrairement à Raphaël Glucksmann, qui défend une compétition limitée au pôle socialiste et social-démocrate. Olivier Faure souhaite également ouvrir davantage le vote aux sympathisants, contre une participation de deux euros, alors que les militants avaient initialement choisi une primaire plus fermée.

À ce stade, six candidats sont annoncés : Raphaël Glucksmann, Ségolène Royal, Philippe Brun, Jérôme Guedj, Fabien Verdier et Emmanuel Maurel. Après le dépôt officiel des candidatures, la campagne entrera dans sa phase décisive avant un vote organisé en deux tours au mois d’octobre.