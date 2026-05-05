Didier Daeninckx renonce à parrainer le Salon du livre de Montargis, refusant de « s’afficher avec le RN »

L’écrivain Didier Daeninckx, figure du roman policier et lauréat du Goncourt de la Nouvelle en 2012 pour L’Espoir en contrebande, a annoncé lundi 4 mai l’annulation de sa venue au Salon du livre de l’Agglomération Montargoise, prévu le 31 mai, dont il devait être le parrain. La raison invoquée est directe : « Je ne veux pas m’afficher avec le RN », a-t-il déclaré à ICI Orléans. La ville de Montargis est désormais dirigée par le RN depuis les élections municipales de mars 2026, remportées par Côme Dunis, tandis qu’Amilly, autre commune de l’agglomération, a également élu un maire RN, Tom Collen-Renaux. Daeninckx précise prendre cette décision « pas en tant qu’homme politique, mais en tant que personnage individuel et libre ».

Un passif concret avec l’extrême droite, des précédents qui nourrissent la méfiance

Ce choix ne relève pas d’une posture abstraite. L’auteur évoque un souvenir marquant, survenu à la fin des années 1990 dans la ville d’Orange, alors dirigée par le Front national : l’un de ses livres emprunté à la médiathèque par un responsable municipal avait été rendu « totalement lacéré, les passages qui ne convenaient pas découpés », a-t-il raconté à ICI Orléans. Il parle d’une « épuration de plusieurs livres » d’autres écrivains à la même époque. Aujourd’hui, il cite également l’annulation récente d’une exposition photo dans la ville RN de Vauvert, dans le Gard, comme signe d’une « conception de la culture extrêmement problématique » qu’il attribue au parti. Le maire de Montargis, Côme Dunis, a de son côté répondu qu’il respectait la décision de l’auteur tout en la regrettant, affirmant que « la culture, c’est universel » et qu’il serait « prêt à accueillir ce monsieur s’il décide de venir », selon ICI Orléans. Le salon lui-même se tiendra comme prévu, mais l’absence de son parrain désigné place d’emblée l’événement sous le signe d’une tension entre autonomie culturelle et symbolique politique.