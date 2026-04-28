Patrick Sébastien en remet une couche sur Delphine Ernotte: «Pour moi, elle n’est pas respectable»

Patrick Sébastien était invité hier dans Les Grandes Gueules, sur RMC et RMC Story, quelques jours après la mise en ligne d’une chanson paillarde visant Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions. Cette dernière a engagé une riposte judiciaire pour « outrage sexiste et sexuel ».

Une chanson visant la présidente de France Télévisions

La polémique est née à la fin de la semaine dernière après la diffusion sur Instagram d’un titre intitulé Delphine, issu du nouvel album de chansons grivoises de Patrick Sébastien, Olé Osé volume 2. Parmi les paroles relayées figure notamment : « Delphine si tu avais connu ma pine… ». L’entourage de Delphine Ernotte a jugé le morceau « sexiste, vulgaire et grossier ».

Delphine Ernotte a donc décidé de porter plainte contre Patrick Sébastien pour « outrage sexiste et sexuel » après la publication de cette chanson grivoise. La patronne de France Télévisions entend saisir la justice à la suite de ce titre, qui vise directement la dirigeante de l’audiovisuel public.

Patrick Sébastien persiste sur RMC

Invité des Grandes Gueules, Patrick Sébastien est revenu sur cette chanson et a durci le ton à l’égard de Delphine Ernotte. « Je ne respecte pas cette dame parce que pour moi, elle n’est pas respectable. Aujourd’hui, il y a le dossier (la commission d’enquête sur l’audiovisuel, Ndlr.) qui va sortir, ça ne changera rien pour elle », a-t-il déclaré sur le plateau de l’émission.

L’ancien animateur de France 2 a également relié ses critiques au contexte de la commission d’enquête parlementaire sur l’audiovisuel public. « On a vu qu’il y avait plein de malversations. Ces gens-là sont intouchables. Ces gens-là sont en toute impunité. Alors, cette petite épine que je lance comme ça, c’est comme ça. Et en plus, tous ces gens-là qui te parlent de liberté d’expression, ça m’amuse de voir qu’ils vont porter plainte pour ça », a-t-il ajouté. Ces propos relèvent de ses accusations personnelles et sont rapportés comme tels.

Une polémique sur fond de commission d’enquête sur l’audiovisuel public

Cette nouvelle attaque ne va pas calmer un climat déjà tendu autour de l’audiovisuel public. La commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public a été créée le 28 octobre 2025 à l’initiative du groupe UDR.

Le rapport porté par le député Charles Alloncle, consacré à l’audiovisuel public, a été validé par la commission après une réunion à huis clos et doit être rendu public le 4 mai. Le document, très sensible politiquement, alimente déjà les tensions entre les défenseurs du service public et ses critiques.

Une affaire désormais judiciaire et médiatique

Patrick Sébastien assume une démarche provocatrice. Dans un entretien accordé à RTL, il a reconnu avoir voulu se placer dans « l’outrance » au sujet de cette chanson, tout en affirmant : « On fait partie des résistants. Il y a le nouvel ordre moral. Je savais très bien dans cette chanson que j’étais dans l’outrance. C’est de l’outrance totale et volontaire ».