Koh-Lanta All Stars: Lola, Freddy ou Christina ? Découvrez qui a gagné et empoché les 100.000 euros

Lola remporte la saison Koh-Lanta All Stars, s'imposant lors des épreuves décisives et choisissant Freddy pour l'accompagner au vote final. Après un dépouillement enthousiaste par Denis Brogniart, elle est élue gagnante, remportant 100 000 euros. Son parcours témoigne de sa détermination face à des candidats renommés.

Lola est la grande gagnante de Koh-Lanta All Stars. Ce mardi soir sur TF1, l’aventurière de 30 ans a remporté la finale de cette édition réunissant d’anciens candidats emblématiques du jeu. Après avoir gagné l’épreuve d’orientation puis celle des poteaux, elle a choisi Freddy pour l’accompagner devant le jury final. C’est finalement elle qui a été sacrée gagnante par Denis Brogniart, en direct depuis Paris. Elle repart avec les 100 000 euros promis au vainqueur.

Lola remporte l’orientation puis s’impose sur les poteaux

Lola a réussi à franchir les deux dernières étapes décisives de l’aventure. Déjà victorieuse de l’épreuve d’orientation diffusée la semaine précédente, elle avait décroché sa qualification pour l’ultime confrontation, aux côtés de Freddy et Christina.

Ce mardi, les trois aventuriers se sont retrouvés pour la mythique épreuve des poteaux, ultime défi physique et mental de Koh-Lanta. Le principe : tenir debout le plus longtemps possible sur une surface de plus en plus réduite, sans tomber dans l’eau.

Lola a dominé cette dernière épreuve et remporté la victoire, obtenant ainsi le privilège de choisir son adversaire pour le vote final. Elle a désigné Freddy, laissant Christina aux portes de l’ultime duel.

Freddy choisi pour la finale, Christina éliminée

En remportant les poteaux, Lola détenait un avantage décisif : celui de désigner le candidat qui l’accompagnerait devant les anciens aventuriers chargés d’élire le gagnant.

Son choix s’est porté sur Freddy, l’un des participants les plus expérimentés de l’histoire de Koh-Lanta. Christina, pourtant présente jusqu’à la dernière épreuve, n’a donc pas eu la possibilité de défendre sa candidature devant le jury final.

Lola et Freddy se sont alors retrouvés face aux anciens candidats pour défendre leurs parcours respectifs. Contrairement aux épreuves précédentes, la victoire ne dépendait plus d’une performance physique, mais des votes des membres du jury.

Denis Brogniart annonce la victoire de Lola en direct

Le dénouement de cette édition All Stars a été dévoilé lors de la soirée finale présentée par Denis Brogniart, en direct depuis Paris. Après le dépouillement des bulletins du jury final, l’animateur a annoncé la victoire de Lola face à Freddy.

Cette consécration récompense une aventure au cours de laquelle la candidate a dû surmonter plusieurs difficultés avant de s’imposer dans les deux dernières épreuves individuelles.

À 30 ans, Lola décroche ainsi le titre de gagnante de Koh-Lanta All Stars et le chèque de 100 000 euros qui accompagne la victoire.

Une revanche pour l’aventurière

Déjà connue des téléspectateurs pour sa participation à Koh-Lanta : Les 4 Terres, diffusé en 2020, Lola avait marqué cette saison par sa détermination et son parcours jusqu’aux dernières étapes de la compétition.

Son retour dans une édition All Stars lui a permis de se mesurer à des candidats particulièrement expérimentés, dont Freddy et Christina, deux figures historiques du programme.

Six ans après sa première participation, elle inscrit cette fois son nom au palmarès de Koh-Lanta, en remportant à la fois l’orientation, les poteaux et le vote du jury final.