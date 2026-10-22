Star Academy : une élève stoppée net après avoir chanté du Patrick Bruel au château, la scène fait polémique

Lors d'un direct à la Star Academy, Maud, une candidate, a été interrompue par la répétitrice Fanny Delaigue alors qu’elle chantait une chanson de Patrick Bruel, suscitant des réactions sur les réseaux sociaux. Cette interruption fait écho à la situation judiciaire du chanteur, impliqué dans des affaires graves, et reflète une distanciation croissante des médias envers son répertoire.

Un simple refrain de Patrick Bruel a provoqué une scène remarquée au château de la Star Academy. Mercredi, Maud, candidate de la nouvelle promotion, a été interrompue par la répétitrice Fanny Delaigue alors qu’elle fredonnait une chanson du chanteur. Un épisode qui fait réagir, alors que Patrick Bruel est mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel.

Fanny Delaigue coupe court à une chanson de Patrick Bruel

La scène s’est déroulée mercredi 21 octobre au château de Dammarie-les-Lys, pendant le direct accessible aux abonnés de TF1+. Maud, 20 ans, originaire de Sérent, dans le Morbihan, s’est mise à chantonner un morceau de Patrick Bruel. Selon plusieurs téléspectateurs qui suivaient les élèves, Fanny Delaigue, l’une des répétitrices de l’émission, l’a immédiatement interrompue.

L’échange a rapidement été commenté sur X. Une internaute a notamment écrit : « Pas Fanny qui met un stop à Maud parce qu’elle chantonne du Bruel, je pleure de rire. » Une autre a résumé la scène en ces termes : « Fanny a dit stop, on chante plus de Bruel ! »

Patrick Bruel au cœur de plusieurs procédures judiciaires

Cet épisode a une résonance particulière en raison de la situation judiciaire du chanteur. Le 10 juin 2026, Patrick Bruel a été mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, dans quatre dossiers distincts. Il a également été placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres affaires.

Après 48 heures de garde à vue, l’artiste a échappé à la détention provisoire réclamée par le parquet de Nanterre. Il a été placé sous contrôle judiciaire, initialement assorti d’une caution de 500 000 euros. Patrick Bruel conteste l’ensemble des accusations et bénéficie de la présomption d’innocence.

Les conséquences professionnelles de cette affaire sont déjà importantes. Le 1er septembre, Patrick Bruel a annoncé l’annulation de ses 35 concerts prévus à l’automne, invoquant « le choix de l’apaisement ».

Les chansons de Patrick Bruel déjà écartées d’autres émissions

La télévision française a également commencé à prendre ses distances avec le répertoire du chanteur. Nagui a notamment écarté les chansons de Patrick Bruel de N’oubliez pas les paroles et supprimé ses prestations de certaines rediffusions de Taratata.

L’animateur avait expliqué cette décision en déclarant : « Nous les avons, en effet, suspendues en attendant la décision de justice. » Cette mesure concerne ses propres émissions et ne constitue pas une interdiction générale de diffuser ou d’interpréter les titres de Patrick Bruel.

Au château de la Star Academy, l’interruption de Maud par Fanny Delaigue a donc immédiatement été rapprochée de ces précédentes décisions. Rien n’indique cependant qu’une instruction comparable ait été donnée aux équipes du télé-crochet de TF1.

Une nouvelle promotion sous la direction de Mosimann

Cette scène a eu lieu moins de deux semaines après le lancement de la saison 2026, le 10 octobre. La promotion est désormais dirigée par Mosimann, vainqueur de la Star Academy en 2008 et successeur de Michael Goldman.

Fanny Delaigue accompagne les candidats dans leurs répétitions aux côtés de Philippine Lavrey. Maud poursuit quant à elle sa participation au programme, dont le prochain prime est prévu samedi 24 octobre sur TF1. Le troisième rendez-vous de la saison sera notamment consacré à Vianney, parrain de cette nouvelle promotion.