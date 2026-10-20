L’amour est dans le pré saison 21 : Benoît et Vincent éliminent leurs prétendants, voici qui reste en lice après l’épisode du 19 octobre

La 21e saison de L'amour est dans le pré évolue avec des choix définitifs des agriculteurs. Benoît retient Élodie, Vincent opte pour Nicolas, tandis que Fabien officialise sa relation avec Charlotte. Manon privilégie Kévin, tandis qu'Étienne peine à départager ses deux prétendantes, Cindy B et Cindy G.

La 21e saison de L’amour est dans le pré a franchi une nouvelle étape lundi soir sur M6. Plusieurs agriculteurs ont fait leur choix, tandis que d’autres continuent d’hésiter entre leurs prétendants. Benoît a décidé de poursuivre avec Élodie, Vincent a préféré Nicolas à Thomas et Fabien a officialisé sa relation avec Charlotte. De son côté, Manon affiche désormais une nette préférence pour Kévin, même si Sébastien n’a pas encore été officiellement écarté.

Après les speed-datings et les premières journées à la ferme, les rencontres prennent une tournure plus sérieuse pour les 14 agriculteurs de cette édition. Cette saison, marquée par plusieurs nouveautés dans l’organisation des rencontres, voit désormais se former les premiers couples, tandis que certains prétendants doivent déjà rentrer chez eux.

Benoît choisit Élodie et demande à Charlène de partir

En Haute-Marne, Benoît, 38 ans, a finalement tranché entre Charlène et Élodie. Après une nuit presque blanche passée à réfléchir, l’éleveur laitier a décidé de mettre un terme au séjour de Charlène, qu’il jugeait trop réservée malgré ses efforts pour se dévoiler davantage.

« J’ai gambergé toutes les nuits, je vais continuer avec Élodie. Je suis désolé pour toi », lui a-t-il annoncé. Charlène a accueilli cette décision avec tristesse, mais sans rancune. Élodie reste donc la seule prétendante de Benoît. Leur bonne complicité et leur proximité géographique, puisqu’elle habite à une dizaine de minutes de son exploitation, ont notamment pesé dans son choix.

Vincent préfère Nicolas et met fin à l’aventure de Thomas

Dans l’Ain, Vincent, apiculteur de 29 ans, a lui aussi dû départager ses deux prétendants. Après plusieurs journées passées avec Nicolas et Thomas, il a choisi de poursuivre son aventure avec Nicolas, médecin de 30 ans.

Vincent a expliqué à Thomas qu’il craignait une relation trop intense en raison de leurs caractères similaires. Le prétendant a accepté la décision avec dignité, déclarant : « Il n’y a plus qu’à être heureux. Ça sera chacun de son côté. »

Nicolas est désormais le seul homme encore en lice auprès de Vincent. Ce dernier a confié vouloir continuer à le découvrir, sans présumer de la suite de leur relation.

Fabien et Charlotte officialisent leur couple

En Normandie, Fabien, 27 ans, n’a plus de choix à effectuer depuis le départ de Maëva, qui avait préféré quitter l’exploitation après les tensions apparues pendant le séjour. Charlotte est désormais sa seule prétendante et leur relation a franchi une étape importante dans l’épisode du 19 octobre.

À l’occasion de la naissance d’un veau, les deux candidats ont échangé un baiser. Fabien a ensuite officialisé leur relation : « On peut dire à présent qu’on est en couple. » Charlotte a également exprimé son envie de prolonger son séjour auprès de l’agriculteur. Les deux candidats forment donc l’un des premiers couples officiellement constitués à l’écran cette saison, même si leur situation actuelle, plusieurs mois après le tournage, n’est pas encore connue.

Manon craque pour Kévin, Sébastien perd du terrain

En Haute-Garonne, Manon a organisé une compétition entre Kévin et Sébastien, ses deux prétendants, en leur demandant de nettoyer des boxes de son écurie. Kévin a remporté l’épreuve, non sans avoir discrètement déposé de la paille dans le box de son concurrent, gagnant ainsi un moment privilégié avec l’agricultrice.

La rencontre des deux hommes avec la famille de Manon a encore accentué son attirance pour Kévin. Elle a reproché à Sébastien de trop monopoliser la conversation et de multiplier les attentions au point de l’agacer. Sa mère et sa grand-mère ont également affiché une préférence pour Kévin.

Émue, Manon a reconnu : « Quand je le regarde, j’ai envie de faire ma vie avec lui, c’est fou. » Elle estime ressentir davantage de spontanéité et d’attirance physique avec lui. Son choix sentimental paraît désormais arrêté, mais Sébastien n’a pas encore reçu l’annonce définitive de son départ à l’issue de l’épisode.

Étienne toujours incapable de choisir entre Cindy B et Cindy G

Chez Étienne, en Normandie, le suspense continue. L’agriculteur hésite toujours entre Cindy B et Cindy G, malgré une soirée de bachata au cours de laquelle il s’est rapproché de Cindy B. Son frère Fabien a tenté de l’aider à clarifier ses sentiments.

Cindy G, lassée de ses hésitations, a fini par le confronter directement : « Étienne, si tu n’arrives pas à faire un choix, je vais le faire. » L’agriculteur n’a toujours pas annoncé de décision définitive. Les deux femmes restent donc en lice, même si Cindy G menace désormais de prendre elle-même la décision de partir.

Daniel et Véronique se rapprochent encore

Dans le Pas-de-Calais, Daniel, éleveur de moutons de 55 ans, poursuit son histoire avec Véronique, son unique prétendante. Les deux candidats ont échangé un baiser au réveil, confirmant leur rapprochement sentimental.

Après une séance de tonte des moutons, Daniel a organisé un cours de rock dans sa bergerie, se souvenant que Véronique avait évoqué son goût pour la danse dans sa lettre. La prétendante a apprécié cette attention. Aucun départ n’est à signaler chez Daniel, où Véronique demeure seule en lice.

Karène accueille Johann et Yannick, mais un cadeau crée un malaise

En Bretagne, Karène a commencé son séjour avec ses deux prétendants, Johann et Yannick. Ce dernier est arrivé avec plusieurs surprises, dont une moto transportée dans une remorque, mais aussi un cadeau beaucoup plus inattendu : une petite culotte. Une attention qui a déconcerté l’éleveuse de chevaux.

Johann a ensuite rejoint l’exploitation, où les deux hommes sont hébergés dans des vans aménagés. Karène reconnaît une attirance physique plus immédiate pour Johann, mais souhaite également apprendre à connaître Yannick avant de se décider.

La situation illustre les difficultés particulières rencontrées par les agricultrices célibataires, notamment lorsqu’il faut envisager qu’un compagnon vienne s’installer auprès d’elles. Aucun des deux prétendants de Karène n’a encore été éliminé.

Jean-Marie garde Claudia et Corinne malgré les tensions

En Charente-Maritime, Jean-Marie continue de partager son quotidien avec Claudia et Corinne. Cette dernière a pris une certaine avance dans le cœur de l’agriculteur, notamment après une partie de pêche et une promenade en tête-à-tête.

Claudia a cependant profité d’une activité de nettoyage de l’exploitation pour se rapprocher de Jean-Marie, avant de lui adresser plusieurs reproches sur son manque d’attention et son rythme de vie. Les deux femmes ont également retrouvé Colette, la mère de l’agriculteur, qui apprécie toujours les deux prétendantes. À l’issue de l’épisode, Claudia et Corinne restent toutes les deux en lice.

Chez les autres agriculteurs, plusieurs choix restent à faire

Du côté de Jean-Louis, en Lot-et-Garonne, Brigitte et Léonie poursuivent leur séjour malgré une cohabitation compliquée. Léonie reproche régulièrement à l’agriculteur de lui accorder moins d’attention qu’à sa rivale. Aucun choix définitif n’a encore été annoncé.

Chez Clément, en Eure-et-Loir, Audrey et Yéléna ont commencé leur séjour à la ferme. L’agriculteur apprend encore à connaître ses deux prétendantes et n’a éliminé aucune d’elles.

Dans l’Ain, Justine poursuit son aventure avec François, devenu son unique prétendant depuis qu’elle a demandé à Audran de quitter son exploitation lors de l’épisode du 12 octobre.

Anthony, maraîcher bio de 29 ans, hésite toujours entre Anaïs et Chloé. La première avait pris une longueur d’avance grâce à leur complicité, mais Chloé a relancé la compétition en organisant une sortie en quad suivie d’un apéritif en tête-à-tête. Les deux femmes sont toujours en lice.

En Ariège, Marie-Christine continue de découvrir Thierry et Daniel. Thierry, qui avait été son premier coup de cœur, a multiplié les attentions, tandis que Daniel tente de trouver sa place. Aucun départ n’a été confirmé.

Enfin, chez Yannick, l’agriculteur de 64 ans installé dans le Calvados, Caroline et Nathalie restent en compétition. Yannick semble davantage attiré par Caroline, même si certains de ses proches préfèrent Nathalie. Il n’a pas encore annoncé de décision définitive.

Les prochains choix attendus le 26 octobre sur M6

Après l’épisode du 19 octobre, plusieurs situations sont donc clarifiées : Élodie reste seule chez Benoît, Nicolas est le seul prétendant de Vincent, François poursuit son séjour auprès de Justine et Fabien forme désormais un couple avec Charlotte. Daniel et Véronique continuent également de se rapprocher.

Le prochain épisode, programmé lundi 26 octobre à 21h10 sur M6, devra notamment permettre de suivre les hésitations d’Étienne, la décision que Manon doit annoncer à Sébastien et la suite du séjour de Karène avec Johann et Yannick. Les autres agriculteurs poursuivront également leurs rencontres avant les voyages en amoureux et le traditionnel bilan de fin de saison.