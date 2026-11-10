«Les Traîtres» sur M6: Benoît Paire, Anny Duperey et le redoutable Alexis Laipsker, roi du bluff, rejoignent le casting

M6 a officialisé l'arrivée de cinq nouveaux candidats pour la saison à venir des Traîtres, dont le tennisman Benoît Paire et l'actrice Anny Duperey. Le plus redoutable semble être Alexis Laipsker, expert en bluff, dont le parcours dans le poker pourrait lui apporter des atouts cruciaux dans cette compétition de manipulation et de stratégie.

M6 continue de dévoiler les participants de la prochaine saison des Traîtres, son jeu de stratégie présenté par Éric Antoine. Ce mardi, la chaîne a officialisé cinq nouveaux noms : le joueur de tennis Benoît Paire, la comédienne Anny Duperey, le chanteur Keen’V, la streameuse Baghera Jones et l’écrivain Alexis Laipsker. Parmi eux, ce dernier possède un profil particulièrement intéressant : ancien spécialiste du poker et figure emblématique de La Maison du Bluff, il connaît parfaitement les techniques de manipulation, de dissimulation et de décryptage des adversaires.

Sur son compte X, M6 a accompagné cette annonce d’une affiche réunissant les cinq candidats, avec une question : « Leur ferez-vous confiance ? » La chaîne confirme que le programme sera prochainement diffusé sur M6 et disponible sur M6+, sans communiquer pour le moment de date précise de lancement.

Benoît Paire, Anny Duperey et Keen’V : trois personnalités aux caractères bien différents

Parmi les candidats annoncés figure Benoît Paire, ancien numéro 18 mondial au classement ATP. Le tennisman français, connu pour son tempérament imprévisible, ses coups de colère sur les courts et son franc-parler, va découvrir une compétition dans laquelle les performances sportives ne suffisent pas. Il devra convaincre les autres participants de sa sincérité, tout en essayant de déceler leurs éventuels mensonges. Son caractère entier pourrait aussi bien constituer un atout qu’une faiblesse dans un jeu où la maîtrise de ses émotions est essentielle.

Autre personnalité attendue, Anny Duperey. L’actrice, notamment connue pour son rôle dans la série Une famille formidable, possède une longue carrière au cinéma, au théâtre et à la télévision. Habituée à incarner des personnages très différents, elle retrouvera un univers dans lequel les apparences sont trompeuses et où chaque parole peut éveiller les soupçons. Son expérience de comédienne pourrait lui permettre de masquer plus facilement ses intentions.

Le chanteur Keen’V complète ce trio. Révélé au grand public avec des titres comme J’aimerais trop et La vie du bon côté, l’artiste devra lui aussi s’adapter aux règles d’un programme qui repose essentiellement sur la psychologie et les rapports entre les candidats. Sa personnalité extravertie et son aisance face aux caméras seront mises à l’épreuve dans une compétition où la confiance peut disparaître en quelques secondes.

Alexis Laipsker, le roi du bluff, pourrait être l’un des candidats les plus redoutables

Parmi les cinq nouveaux participants, Alexis Laipsker possède sans doute l’un des profils les plus adaptés au concept des Traîtres. Avant de devenir un auteur de thrillers à succès, il s’est fait connaître comme une figure incontournable du poker en France. Ancien directeur de la communication de PokerStars France, commentateur de compétitions internationales et présentateur de La Maison du Bluff sur NRJ12, il a passé des années dans un univers où la stratégie, la maîtrise des émotions et la capacité à décrypter ses adversaires sont essentielles.

Surnommé « Le Directeur » dans le milieu du poker, Alexis Laipsker a notamment dirigé La Maison du Bluff, une émission de téléréalité dans laquelle des joueurs vivaient ensemble et s’affrontaient autour des tables de poker. Entre stratégies individuelles, éliminations et rapports de force, le programme possédait déjà plusieurs points communs avec Les Traîtres. Cette expérience pourrait lui être particulièrement utile pour identifier les candidats qui mentent ou, au contraire, dissimuler ses propres intentions.

Du poker aux thrillers : Alexis Laipsker connaît les ficelles de la manipulation

Depuis 2020, Alexis Laipsker a également construit une carrière d’écrivain. Publié chez Michel Lafon, il est notamment l’auteur de Et avec votre esprit, Le Mangeur d’âmes, Les poupées, Hurlements et D’entre les morts et plus récemment Le Cercle de Kern. Ses romans reposent sur des intrigues complexes, des fausses pistes et des retournements de situation destinés à tromper le lecteur jusqu’aux dernières pages.

Son succès littéraire lui a permis de toucher un public bien au-delà des amateurs de poker. En 2024, son roman Le Mangeur d’âmes a été adapté au cinéma par Alexandre Bustillo et Julien Maury, avec Virginie Ledoyen, Sandrine Bonnaire et Paul Hamy. À cette époque, ses livres totalisaient déjà 120 000 ventes et il avait reçu huit récompenses littéraires.

Dans une interview qu’il nous avait accordée à Entrevue, Alexis Laipsker revenait précisément sur cette double carrière. Interrogé sur la manière dont il était désormais perçu par le public, il expliquait : «Quand je suis dans une salle de jeux, tout le monde me parle de mes livres, et quand je suis dans un salon de littérature, tout le monde me parle de poker.» Il révélait également qu’il dirigeait alors le Club Circus à Paris, un établissement consacré aux jeux de cartes.

Son expérience constitue toutefois une arme à double tranchant. S’il est désigné Traître, Alexis Laipsker pourrait utiliser ses connaissances du bluff pour tenter de tromper les autres participants. Mais sa réputation risque également de se retourner contre lui : les Loyaux pourraient rapidement se méfier d’un candidat dont le parcours professionnel repose en grande partie sur l’art de masquer ses intentions.

Baghera Jones, une spécialiste des jeux et des stratégies collectives

M6 mise également sur Baghera Jones, streameuse et créatrice de contenus particulièrement suivie sur Twitch. Habituée aux jeux vidéo, aux compétitions et aux émissions réunissant plusieurs personnalités d’Internet, elle va cette fois participer à un jeu télévisé fondé sur la dissimulation et la stratégie collective.

Sa connaissance des mécaniques de jeu, sa capacité à communiquer avec les autres participants et son expérience des confrontations en direct pourraient lui permettre de trouver rapidement sa place dans l’aventure. Mais dans Les Traîtres, les candidats doivent aussi savoir se méfier de leurs alliés, y compris de ceux qui paraissent les plus sincères.

Un casting qui promet des confrontations entre générations et personnalités

Avec ces cinq nouvelles recrues, M6 réunit des profils particulièrement variés. Benoît Paire représente le sport de haut niveau, Anny Duperey le cinéma et la télévision, Keen’V la musique, Baghera Jones l’univers du streaming et Alexis Laipsker celui du poker et de la littérature policière.

Le programme a déjà montré, au fil de ses précédentes éditions, que les candidats les plus expérimentés ou les plus sûrs d’eux n’étaient pas nécessairement ceux qui parvenaient à aller le plus loin. Les confrontations autour de la table ronde peuvent rapidement modifier les alliances et faire basculer le sort d’un participant. Lors d’une précédente saison, les tensions entre Christine Bravo et Sylvie Tellier avaient notamment donné lieu à de vifs échanges.

Mensonges, éliminations et trahisons : les règles du jeu restent impitoyables

Adapté du format international The Traitors, Les Traîtres repose sur une mécanique inspirée du jeu Les Loups-garous de Thiercelieux. Au début de l’aventure, certains participants sont secrètement désignés comme Traîtres, tandis que les autres deviennent des Loyaux.

Les Traîtres doivent éliminer leurs adversaires sans révéler leur identité. De leur côté, les Loyaux tentent de les identifier au cours de discussions et de votes collectifs. Les alliances, les accusations et les stratégies de manipulation déterminent progressivement le sort des participants.

M6 a régulièrement fait évoluer les règles du programme. Lors de la saison lancée le 28 mars 2026, la chaîne avait notamment introduit le rôle inédit du « Traître Maudit », chargé d’identifier les autres Traîtres en seulement 48 heures.

Pour cette nouvelle édition, M6 n’a pas encore communiqué de date précise de diffusion ni détaillé les éventuelles nouveautés du règlement. Les téléspectateurs pourront prochainement découvrir si Alexis Laipsker, habitué à déjouer les pièges du poker et à construire des intrigues trompeuses, parviendra à mettre son expérience au service du jeu d’Éric Antoine.