L’émission Les Traîtres, présentée par Eric Antoine, fera son retour sur M6 le samedi 28 mars prochain à 21h10. Le programme, adaptation française du format international The Traitors, poursuit son développement sur la chaîne après le succès de ses précédentes saisons. Cette nouvelle édition introduit une mécanique inédite destinée à bouleverser les équilibres du jeu.

Sous l’impulsion du Maître du jeu, Éric Antoine, une nouvelle force entre dans la partie : le Traître Maudit et sa mystérieuse cape verte. Un rôle unique, dangereux, imprévisible et potentiellement fatal.

Le concept des Traîtres repose sur un jeu de stratégie et de manipulation inspiré du célèbre jeu de société « Les Loups-garous de Thiercelieux ». Plusieurs participants sont secrètement désignés comme traîtres et doivent éliminer les autres candidats sans être démasqués, tandis que les joueurs loyaux tentent d’identifier leur identité lors de votes collectifs. Le format, produit en France par Studio Lambert, a rencontré un succès international avec des adaptations diffusées notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis ou encore aux Pays-Bas.

L’apparition du « Traître Maudit », une mécanique inédite

Pour la première fois dans l’histoire de l’émission, un Traître débutera l’aventure seul, isolé, sans repère. Il ne dispose que de 48 heures pour identifier les autres Traîtres. S’il échoue, toute chance de les rejoindre disparaît et sa chute devient inévitable.

Jamais un joueur n’aura porté une responsabilité aussi lourde. Jamais le destin des Traîtres n’aura reposé sur un seul participant.

D’après les premiers éléments dévoilés par M6, ce nouveau rôle baptisé « Traître Maudit » devrait profondément modifier la dynamique stratégique de l’émission. Les producteurs du programme expliquent que cette mécanique vise à renforcer la tension psychologique et à multiplier les retournements de situation.

Dans ce jeu où la suspicion est permanente, la présence d’un joueur isolé chargé d’identifier les autres traîtres dans un délai très limité pourrait provoquer de nouvelles stratégies et fragiliser les alliances dès les premiers épisodes.

22 personnalités au casting de la saison

Cette saison réunit 22 joueurs : des stratèges redoutables, des joueurs instinctifs, des personnalités explosives et des observateurs silencieux. Des profils qui doivent s’allier pour survivre, ou s’éliminer pour avancer.

Comme le souligne la chaîne, le casting mêle des personnalités issues d’univers très différents : télévision, sport, spectacle, réseaux sociaux ou encore médecine. Une diversité de profils qui, selon la production, favorise les alliances inattendues et les confrontations stratégiques.

Désormais, la peur change de camp. Les alliances se fragilisent, les certitudes disparaissent et le doute devient la seule règle fiable. Qui tiendra assez longtemps pour survivre au jeu et à la malédiction ?

Voici la liste des participants :

Adriana Karembeu

André Bouchet

Arié Elmaleh

Armelle

Axel Huet

Christian Millette

Cindy Poumeyrol

Donovan

Emmanuel Petit

Fatou Guinea

Ferroni Nicole

Ginger Bitch

Isabelle Morini-Bosc

Issa Doumbia

Juste Zoé

Major Mouvement

Maud Ankaoua

Richard Orlinski

Sarah Saldmann

Sophie Davant

Sundy Jules

Victoria Abril

La nouvelle saison des Traîtres sera diffusée à partir du 28 mars à 21h10 sur M6. Comme les précédentes éditions, elle devrait également être proposée en replay et en streaming sur la plateforme 6play.