Audiences - «Police-Justice: 24h en France» en tête des chaînes info pour le deuxième jour consécutif sur CNews

Un peu plus d’un mois après son lancement, Police-Justice : 24h en France confirme son installation dans les après-midi de CNews. Produite par Jean-Marc Morandini et présentée par Nelly Daynac, l’émission consacrée aux faits divers, à la police et à la justice s’est classée en tête des chaînes d’information sur sa tranche de diffusion pour le deuxième jour consécutif.

Diffusé de 13h à 14h50, le programme a réuni 234 000 téléspectateurs, soit 3,1% de part d’audience. Une performance qui lui permet de devancer ses concurrentes directes et de confirmer le très bon résultat enregistré la veille.

CNews devant BFMTV, LCI et Franceinfo

La bataille a pourtant été particulièrement serrée. Sur la tranche, BFMTV rassemble 232 000 téléspectateurs et 3,1% de PDA, tandis que Brunet sans filtre sur LCI réunit 230 000 personnes et 3%. Franceinfo se situe plus loin avec 138 000 téléspectateurs et 1,8%.

Quelques milliers de téléspectateurs seulement séparent donc CNews, BFMTV et LCI. Mais en nombre de téléspectateurs, Police-Justice : 24h en France prend bien la première place et réussit surtout à reproduire la performance réalisée vingt-quatre heures plus tôt.

La bataille des audiences entre CNews et les autres chaînes d’information⁠ reste particulièrement disputée, chaque tranche horaire pouvant modifier sensiblement le classement des quatre chaînes.

Près de 300 000 téléspectateurs la veille

Jeudi, Police-Justice : 24h en France avait déjà terminé en tête des chaînes info avec une édition consacrée notamment à la mobilisation lycéenne. L’émission avait alors réuni 295 000 téléspectateurs et 3,8% de part d’audience, établissant son record depuis son lancement.

Le programme enchaîne donc deux premières places consécutives, avec près de 300 000 téléspectateurs jeudi puis 234 000 vendredi. Une confirmation pour ce nouveau rendez-vous installé à la rentrée sur un créneau de début d’après-midi où la concurrence entre les chaînes d’information est forte.

Nelly Daynac à la présentation, Jean-Marc Morandini à la production

Police-Justice : 24h en France est présentée par Nelly Daynac, tandis que Jean-Marc Morandini en assure la production. L’émission est diffusée du lundi au vendredi et traite des faits divers, des affaires criminelles et judiciaires ainsi que, plus largement, des questions de sécurité et de société.

Le plateau accueille notamment des avocats, policiers, psychologues, psychiatres, journalistes spécialisés et témoins directement concernés par les dossiers abordés. La formule se distingue également par l’absence de responsables politiques parmi les intervenants réguliers.

Un rendez-vous qui s’installe dans la grille de CNews

L’émission avait réalisé des audiences plus modestes lors de son lancement avant de progressivement gagner des téléspectateurs. Elle avait déjà réussi à prendre la tête des chaînes info au cours de ses premières semaines de diffusion, avant d’établir jeudi son nouveau record.

Avec deux journées consécutives en tête de la concurrence, Police-Justice : 24h en France confirme désormais sa capacité à rivaliser avec BFMTV, LCI et Franceinfo sur le créneau de 13h. Pour CNews, qui multiplie depuis plusieurs mois les performances dans la bataille des chaînes d’information⁠, ce nouveau rendez-vous commence à trouver sa place dans la grille.