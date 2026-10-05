Patrick Sébastien ouvre «Chez Patoche», son «Plus Petit Cabaret du Monde»: rendez-vous le 19 novembre en Corrèze

Patrick Sébastien ouvrira le 19 novembre « Chez Patoche », son « Plus Petit Cabaret du Monde », à La Chapelle-aux-Brocs, en Corrèze. Ce lieu, pouvant accueillir 160 à 180 spectateurs, proposera un dîner-spectacle avec la revue "Transformia", animée par Sébastien lui-même, marquant ainsi son retour au spectacle vivant.

Patrick Sébastien va retrouver l’univers qui a fait une grande partie de son succès, mais loin des plateaux de télévision. À 72 ans, l’ancien animateur du Plus Grand Cabaret du monde ouvrira le 19 novembre « Chez Patoche – Le Plus Petit Cabaret du Monde », à La Chapelle-aux-Brocs, en Corrèze, à une dizaine de kilomètres de Brive-la-Gaillarde.

Après plusieurs changements de calendrier, la date est désormais fixée. Patrick Sébastien l’a lui-même officialisée : « On a pris un petit peu de retard mais, cette fois, c’est fait : je vous annonce l’ouverture officielle du plus petit cabaret du monde, Chez Patoche, le 19 novembre. »

Du « Plus Grand Cabaret du monde » au « Plus Petit Cabaret du Monde »

Le nom du nouvel établissement fait directement référence au Plus Grand Cabaret du monde, émission emblématique présentée par Patrick Sébastien pendant près de 20 ans sur France 2. Cette fois, pas de grand plateau de télévision : « Chez Patoche » mise sur une salle volontairement réduite, avec environ 160 à 180 spectateurs et une proximité maximale entre le public et les artistes.

Le cabaret est installé au 11 route d’Argentat, à La Chapelle-aux-Brocs. Le bâtiment accueillait autrefois la discothèque La Grange aux Loups, avant de devenir le New Palace. D’importants travaux ont été réalisés pour transformer les lieux en véritable salle de spectacle.

Le projet avait d’abord été annoncé pour septembre, puis pour le début et la fin du mois d’octobre. Patrick Sébastien avait expliqué durant l’été que les travaux avaient pris du retard. Le 19 novembre constitue désormais la date officielle d’ouverture.

« Transformia », une revue écrite et mise en scène par Patrick Sébastien

Pour lancer son établissement, Patrick Sébastien a préparé Transformia, une revue transformiste dont il signe l’écriture et la mise en scène et qu’il animera personnellement.

« On vous proposera un dîner-spectacle et une revue qui s’appelle Transformia, que j’ai écrite, que j’ai mise en scène et que je vais animer », explique l’ancien animateur de France 2.

La revue réunira notamment des artistes transformistes incarnant de grandes figures de la chanson, ainsi que des chanteurs et des danseuses. Le dîner fera partie intégrante de la soirée, selon la formule traditionnelle du cabaret.

Patrick Sébastien redevient patron de son propre spectacle

Avec « Chez Patoche », Patrick Sébastien devient à la fois patron artistique, metteur en scène et animateur de son établissement. Un retour au spectacle vivant après plusieurs années marquées par son conflit avec France Télévisions et ses critiques répétées contre son ancienne chaîne.

L’animateur avait notamment affirmé avoir été « viré de la télé » en raison de son âge et de son profil⁠. En mars dernier, il avait également été au centre d’un Complément d’enquête⁠ consacré à sa carrière et à ses polémiques⁠, avant un échange particulièrement tendu avec Tristan Waleckx⁠.

Quelques semaines plus tard, Patrick Sébastien avait encore attaqué Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, affirmant à son sujet : « Pour moi, elle n’est pas respectable »⁠.

Un projet d’abord prévu dans le Lot

Le « Plus Petit Cabaret du Monde » devait initialement voir le jour dans le Lot, où Patrick Sébastien réside depuis plusieurs décennies. Le projet devait accueillir environ 160 personnes à proximité du restaurant familial La Table au Fou, près de Martel.

Face aux difficultés rencontrées pour mener le projet à terme, Patrick Sébastien avait finalement choisi de revenir dans sa Corrèze natale. La commune de La Chapelle-aux-Brocs lui a permis de reprendre un établissement déjà connu localement et de le transformer.

La jauge reste fidèle à l’idée de départ : quelques centaines de personnes au maximum, très loin des millions de téléspectateurs qui regardaient autrefois Le Plus Grand Cabaret du monde sur France 2. Le 19 novembre, Patrick Sébastien retrouvera donc son cabaret, mais cette fois chez lui et sous son propre nom : « Chez Patoche ».