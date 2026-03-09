Hommage ou représailles suite aux critiques de Patrick Sébastien contre France 2. La chaîne diffusera un nouveau numéro du magazine d’investigation Complément d’enquête le jeudi 12 mars à partir de 23 heures. L’émission, présentée par le journaliste Tristan Waleckx, s’intéressera à l’animateur et humoriste Patrick Sébastien à travers un documentaire intitulé Gloire, télé et dérapages : les 1000 vies de Patrick Sébastien.

Patrick Sébastien, figure populaire du paysage audiovisuel

Avec plus de 50 ans de carrière, Patrick Sébastien reste l’une des figures les plus connues de la télévision française. Imitateur à ses débuts, il s’est progressivement imposé comme animateur, producteur et chanteur populaire, notamment grâce à des programmes de divertissement diffusés sur TF1 puis sur France 2.

Parmi les moments marquants de sa carrière figure l’émission Le Grand Bluff, diffusée en 1992, qui avait réuni près de 17,5 millions de téléspectateurs. Ce programme de canulars, devenu culte, demeure l’un des records d’audience pour un divertissement en France.

Au fil des années, Patrick Sébastien a également animé plusieurs émissions à succès, dont Le Plus Grand Cabaret du monde et Les Années bonheur, qui ont contribué à asseoir sa popularité auprès d’un large public.

Entre succès télévisuel et polémiques

L’enquête diffusée par France 2 entend retracer les différentes étapes de la trajectoire de Patrick Sébastien, marquée à la fois par des succès populaires et par des polémiques. Son style provocateur, ses prises de position médiatiques et certaines de ses déclarations ont régulièrement suscité des réactions dans le paysage audiovisuel et politique.

Le reportage évoquera également les aspects plus personnels de son parcours. L’animateur a souvent raconté avoir grandi sans connaître son père et avoir été profondément marqué par la disparition tragique de son fils Sébastien, décédé dans un accident de moto en 1990. Des épreuves qui ont influencé son parcours artistique et sa personnalité publique.

Des prises de position qui interrogent

Ces derniers mois, Patrick Sébastien a multiplié les prises de parole sur la situation politique et sociale en France. L’ancien animateur a notamment lancé un mouvement baptisé « Ça suffit », présenté comme un espace permettant aux citoyens de partager leurs revendications et leurs propositions.

Parallèlement, la mise en ligne d’un site internet intitulé « Patrick Sebastien 2027 » a alimenté les spéculations autour d’une éventuelle candidature à l’élection présidentielle de 2027. Si aucune annonce officielle n’a été faite, cette initiative a suscité de nombreux commentaires dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Une enquête signée par plusieurs journalistes de France Télévisions

Le documentaire Gloire, télé et dérapages : les 1000 vies de Patrick Sébastien a été réalisé par les journalistes Julien Daguerre, Julien Ababsa et Vincent Buchy pour la rédaction de France Télévisions. Leur enquête promet d’explorer les différentes facettes d’une personnalité qui a marqué le divertissement télévisé en France.

Le reportage reviendra également sur les activités actuelles de Patrick Sébastien, notamment ses tournées musicales et ses spectacles, qui continuent d’attirer un public fidèle dans de nombreuses villes françaises.

Ce numéro de Complément d’enquête sera diffusé le jeudi 12 mars à 23 heures sur France 2 et sera ensuite disponible en replay sur la plateforme france.tv.