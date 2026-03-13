Jeudi soir, Patrick Sébastien était l’invité de l’émission Complément d’enquête, présentée par Tristan Waleckx. L’échange s’est rapidement tendu lorsque le journaliste a évoqué une polémique liée à une vidéo tournée lors d’un spectacle au Cap d’Agde.

Cette séquence montre une femme du public monter sur scène et mimer une fellation devant le public. Des militantes féministes affirment qu’il ne s’agirait pas seulement d’une simulation et ont effectué un signalement pour exhibition sexuelle. Patrick Sébastien, lui, conteste catégoriquement cette version et assure qu’aucun acte sexuel réel n’a eu lieu.

Une première séquence d’échange très tendue

Au cours de l’interview, Tristan Waleckx évoque d’abord les images qui circulent et la version donnée par l’animateur.

« Il y a aussi ces images qui montrent que, a priori, vous avez expliqué que c’était une fellation simulée. A priori, ce n’est pas vraiment le cas, quand on regarde… », lance le journaliste.

Patrick Sébastien réagit immédiatement, sur un ton provocateur :

« Je n’en sais rien, tu as vu ma bite ? »

Tristan Waleckx insiste :

« On voit la réaction… »

« Non ? Non, ce n’est pas le cas », répond l’animateur.

Le journaliste lui pose alors la question directement :

« Vous n’avez pas pratiqué d’acte sexuel sur scène ? »

Patrick Sébastien répond avec ironie :

« Tiens, écoute, fais-le comme tu veux. Ce que j’aimerais, c’est que la prochaine fois, elle le fasse vraiment, au moins je sentirai quelque chose. Ça te va comme réponse ? »

La question de l’enquête judiciaire

La discussion se tend encore davantage lorsque Tristan Waleckx évoque l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet de Béziers pour exhibition sexuelle.

« Est-ce que vous saviez que le parquet de Béziers avait ouvert une enquête préliminaire sur le fait d’exhibition sexuelle ? », demande-t-il.

Patrick Sébastien réagit en critiquant les militantes féministes à l’origine du signalement :

« C’est magnifique ! Un truc qui s’appelle Osez le féminisme alors que c’est une nana qui monte, qui m’attrape la bite, à qui j’ai rien demandé. C’est magnifique, c’est magnifique, c’est extraordinaire. »

Il insiste ensuite sur l’absence de plainte contre lui :

« Pour l’instant, il n’y a pas de plainte. Et vous êtes emmerdé parce que de toute façon, il n’y a pas de plainte contre moi. Tu sais quoi ? Il n’y a pas de plainte. »

L’animateur ajoute également :

« Je ne bois pas, je ne me drogue pas, je n’ai jamais violé personne. Même les témoignages de vos nanas qui sont masqués en disant “Oh il m’a proposé mais sans me proposer”, c’est bidon. »

Visiblement agacé par la direction de l’entretien, il poursuit :

« Je veux revenir aussi, excuse-moi. Vous n’arrêtez pas de m’attaquer dans ce truc-là. »

Tristan Waleckx tente de calmer le jeu :

« On ne vous attaque pas. »

Patrick Sébastien conclut alors :

« Je ne devrais pas m’énerver donc je vais me calmer. »

Une possible convocation par la justice

Mais la discussion continue autour des suites judiciaires possibles. Tristan Waleckx évoque une éventuelle convocation par le procureur de la République.

« On peut avoir une discussion courtoise. Vous allez lui dire quoi au procureur de la République quand il va vous convoquer a priori fin avril ? », demande-t-il.

Patrick Sébastien répond :

« Je n’en sais rien s’il me convoque. Qu’est-ce que tu veux que je lui dise ? »

Le journaliste poursuit :

« Vous allez continuer à lui dire que c’était simulé malgré les images ? Qu’est-ce que tu veux que je lui dise ? »

L’animateur, manifestement irrité, répète :

« Mais qu’est-ce que tu veux que je lui dise ? Je vais continuer à lui dire qu’on était dans… Putain on ne va pas faire trois plombes là-dessus. Ça t’intéresse ? »

« Non, je veux juste… », tente de répondre Tristan Waleckx.

Patrick Sébastien coupe :

« Ça t’intéresse ? »

Le journaliste précise :

« Ça intéresse la justice. »

L’animateur conteste alors cette affirmation :

« Non, ça n’intéresse pas la justice pour l’instant. Elle a ouvert une enquête préliminaire. Il y a eu une plainte contre moi ? »

Tristan Waleckx répond :

« Non, elle a juste ouvert une enquête préliminaire. »

Patrick Sébastien insiste :

« Est-ce qu’il y a eu une plainte contre moi ? »

Le journaliste rappelle :

« Il y a eu un signalement et une enquête préliminaire. »

Patrick Sébastien conclut en rejetant la responsabilité sur la spectatrice :

« Il y a eu un signalement contre moi de la part de féministes. Ce n’est pas à moi qu’il faut s’en prendre, c’est à la dame. Moi je n’ai rien fait. C’est à la dame. Si j’aurais dû arrêter le spectacle, porter plainte contre elle. C’est ça que je vais dire au procureur. »