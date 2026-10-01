ÉCONOMIE Automobile

Stellantis rebondit en septembre avec une hausse de 6,7% de ses ventes en France

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Stellantis rebondit en septembre avec une hausse de 6,7 % de ses ventes en France
Stellantis rebondit en septembre avec une hausse de 6,7 % de ses ventes en France

Stellantis a enregistré une progression de 6,7 % de ses volumes de véhicules particuliers en France au mois de septembre 2026, hors Leapmotor. Cette hausse permet au groupe de poursuivre sa dynamique commerciale après un été déjà marqué par plusieurs mois de progression sur le marché français.

Sur les neuf premiers mois de l’année, les volumes de véhicules particuliers de Stellantis progressent désormais de 2 % par rapport à la même période de 2025, toujours hors Leapmotor. Le groupe conserve ainsi une place centrale sur le marché français, où il était déjà numéro un à la fin du mois d’août sur les véhicules particuliers, les utilitaires légers et l’ensemble VP-VUL, avec une part de marché de 28,5 %.

La Peugeot 208 reste en tête des ventes

La Peugeot 208 demeure le principal moteur commercial du groupe. Stellantis indique que la citadine conserve sa place de modèle le plus vendu en France depuis le début de l’année. Elle figurait déjà en tête du marché au premier semestre et au cœur de l’été, accompagnée dans le Top 10 par les Peugeot 2008 et 3008.

Le constructeur reste également très présent sur les motorisations hybrides. À fin août, Stellantis revendiquait 34,4 % de part de marché sur les hybrides légers et 31,8 % sur l’ensemble des hybrides et hybrides rechargeables en VP et VUL. Peugeot occupait de son côté la première place sur le marché hybride au cumul 2026.

Une reprise dans un marché très concurrentiel

La progression de septembre intervient dans un contexte où le marché automobile européen reste très disputé. Au premier semestre, Stellantis avait déjà vu ses immatriculations augmenter de 3,8 % dans les trente principaux marchés européens, avec 1,37 million de véhicules vendus et une part de marché de 16,7 %.

La performance enregistrée en septembre confirme donc le redressement progressif des volumes du groupe en France. Stellantis doit désormais maintenir cette dynamique au quatrième trimestre, traditionnellement stratégique pour les constructeurs, dans un contexte marqué par la transition vers l’électrique, la progression de l’hybride et une concurrence toujours plus forte sur les segments les plus populaires.

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