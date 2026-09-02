OGC Nice : un maillot doré et 86 étoiles pour rendre hommage aux victimes de l’attentat du 14 juillet 2016

Dix ans après l'attentat de Nice, l'OGC Nice présente un maillot doré, orné de 86 étoiles, rendant hommage aux victimes. Cette tenue, qui sera portée lors des matchs de la saison 2026-2027, symbolise le souvenir et le respect, intégrant également la date de la tragédie. Les hommages continueront tout au long de la saison.

Dix ans après l’attentat de Nice, l’OGC Nice et Kappa ont dévoilé ce mercredi 2 septembre le troisième maillot que les Aiglons porteront lors de la saison 2026-2027. Une tenue entièrement consacrée à la mémoire des 86 personnes tuées le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais.

Le club niçois avait déjà annoncé que cette saison serait placée sous le signe du souvenir. Dix ans après cette nuit qui avait fait 86 morts et 458 blessés, et dont nous avions retracé les 4 minutes et 17 secondes de terreur sur la Promenade des Anglais⁠, le Gym a choisi d’aller encore plus loin avec une troisième tenue spécialement conçue pour rendre hommage aux victimes.

Un maillot entièrement doré

Le choix le plus visible est celui de la couleur. Le troisième maillot de l’OGC Nice est entièrement doré. Cette teinte fait directement référence à la lumière, devenue au fil des commémorations l’un des symboles du souvenir des victimes.

Chaque 14 juillet, 86 faisceaux lumineux s’élèvent depuis la Promenade des Anglais vers le ciel niçois. À l’Allianz Riviera, des milliers de téléphones s’allument également à la 86e minute des rencontres pour former une multitude de points lumineux dans les tribunes.

Cette symbolique a donc été reprise directement sur le maillot. Sur sa face avant figurent 86 étoiles, une pour chacune des 86 victimes de l’attentat. Les étoiles ont été disposées de manière à dessiner la courbe de la Baie des Anges, faisant ainsi apparaître Nice jusque dans la conception graphique de la tenue.

L’hommage se poursuit dans le moindre détail. Dans le dos du maillot, sous le col, figure discrètement la date du 14 juillet 2016.

Ce soir-là, un camion conduit par Mohamed Lahouaiej-Bouhlel avait foncé sur la foule rassemblée sur la Promenade des Anglais après le feu d’artifice de la fête nationale. L’attaque avait coûté la vie à 86 personnes. Dix ans après, Nice a organisé cet été une marche blanche pour leur rendre hommage⁠. Le troisième maillot vient désormais prolonger cette année de commémoration jusque sur les terrains de Ligue 1.

Le « Cœur des victimes » présent sur tous les maillots

L’hommage ne se limite d’ailleurs pas à cette troisième tenue. Durant toute la saison 2026-2027, les maillots domicile et extérieur de l’OGC Nice portent également le « Cœur des victimes », composé des noms des 86 personnes disparues.

Ce symbole accompagne le club depuis 2016. Le 14 août de cette année-là, exactement un mois après l’attentat, Nice avait disputé son premier match de championnat à domicile contre Rennes. Le cœur avait alors été imaginé comme un hommage aux victimes.

Depuis, il est régulièrement apparu sur les écrans géants de l’Allianz Riviera et accompagne les commémorations organisées par le club. À la 86e minute des rencontres à domicile, les supporters niçois allument également la lumière de leur téléphone en mémoire des disparus. Dix ans plus tard, ce cœur figure désormais sur chacune des tenues de l’équipe professionnelle et sur les brassards des capitaines.

Première apparition samedi contre Le Mans

Les joueurs niçois porteront ce nouveau maillot doré pour la première fois samedi 5 septembre à 20h45 contre Le Mans, à l’Allianz Riviera. La rencontre sera entièrement dédiée à la mémoire des victimes. Une cérémonie commémorative est prévue avant le coup d’envoi en présence notamment de familles endeuillées, de personnes blessées lors de l’attentat et de primo-aidants.

Ce match marquera également les retrouvailles du Gym avec son public à l’Allianz Riviera. Après une saison précédente particulièrement compliquée, Nice avait finalement assuré son maintien en Ligue 1 en battant Saint-Étienne lors des barrages⁠.

Une saison entière consacrée aux 86 victimes

L’hommage ne prendra pas fin après la rencontre contre Le Mans. À partir du match Nice-Lille, programmé le week-end du 19 septembre, chaque rencontre disputée à domicile sera consacrée à la mémoire d’une ou plusieurs victimes, avec la participation de leurs proches. Le club souhaite ainsi raconter leur histoire et rappeler leur visage individuellement tout au long de la saison.

Une démarche qui prolonge les nombreuxhommages organisés depuis dix ans par l’OGC Nice et par la ville. Pour ce troisième maillot, le choix du doré, des 86 étoiles et de la date du 14 juillet 2016 transforme directement la tenue des joueurs en support de mémoire.