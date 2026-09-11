Okinawa choisit son gouverneur entre bases américaines et menace chinoise

Le 13 septembre 2026, les électeurs d'Okinawa choisissent leur gouverneur, un scrutin qui questionne la présence des bases américaines sur l'île face à la menace chinoise. Denny Tamaki, opposé aux installations militaires, affronte Koja, soutenant leur maintien. Le résultat reflétera les tensions locales et internationales influençant la politique régionale.

L’archipel japonais d’Okinawa vote le 13 septembre 2026 pour élire son gouverneur. Le scrutin cristallise un débat stratégique majeur : la présence militaire américaine sur l’île, à deux pas de Taïwan.

Le gouverneur sortant Denny Tamaki s’oppose fermement aux bases américaines stationnées sur l’île. Son rival, Koja, soutenu par le parti de la Première ministre, défend au contraire leur maintien. Derrière ce face-à-face local se joue une question qui dépasse largement les frontières d’Okinawa.

L’île occupe une position géographique sensible, au cœur d’une région sous tension croissante. La proximité de Taïwan et la montée en puissance militaire de la Chine confèrent à ce scrutin une résonance internationale que les habitants, eux, vivent au quotidien.

La population d’Okinawa supporte depuis des décennies les contraintes liées à la présence des installations américaines : nuisances sonores, incidents récurrents, emprise foncière considérable. Ce poids du quotidien nourrit une opposition locale ancienne aux bases, que Tamaki incarne politiquement depuis son élection.

Le résultat du 13 septembre dira si les électeurs reconduisent cette ligne ou basculent vers une posture d’alignement avec Tokyo, dans un contexte régional où Washington et ses alliés cherchent à consolider leur dispositif face à Pékin.