La Chine injecte 54 milliards de dollars dans son secteur financier

Pour contrer un ralentissement économique, la Chine injecte 54 milliards de dollars dans ses banques et compagnies d'assurances. Cette recapitalisation vise à renforcer leur capacité d'investissement en bourse et à reconstituer leurs fonds propres. Les entités publiques mobilisées incluent des acteurs inattendus, comme la société gérant le monopole du tabac.

Pékin a annoncé une injection massive de capitaux dans ses banques et compagnies d’assurances, confrontées à un ralentissement économique persistant. L’opération, d’un montant de 54 milliards de dollars, vise à renforcer leur capacité d’investissement en bourse.

Le gouvernement chinois va mobiliser l’équivalent de 54 milliards de dollars, soit environ 40 milliards de livres sterling, pour recapitaliser ses grandes institutions financières. Plusieurs banques et assureurs ont confirmé qu’ils allaient recevoir des milliards de yuans en provenance d’entités publiques, parmi lesquelles le ministère des Finances.

La liste des contributeurs publics surprend par sa diversité : figure notamment parmi eux la société gérant le monopole d’État du tabac, mobilisée pour abonder les réserves de cash du secteur bancaire. Cette configuration illustre l’ampleur des leviers que Pékin entend actionner pour soutenir son économie.

L’objectif affiché est double : reconstituer les fonds propres des établissements fragilisés et les inciter à investir davantage sur les marchés actions. La croissance chinoise marque le pas depuis plusieurs trimestres, et les autorités cherchent à enrayer la spirale avant qu’elle ne s’aggrave.