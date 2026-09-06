Présidentielle 2027 : Mathilde Panot défend la « congélation » de la dette et dénonce un « chantage »

Invitée ce dimanche soir sur BFMTV, Mathilde Panot a assumé la singularité de La France insoumise sur la question de la dette publique. Alors que le sujet prend une place croissante dans la campagne présidentielle, la présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale affirme être « très heureuse » qu’il soit désormais au cœur du débat.

Selon elle, l’enjeu dépasse la seule question budgétaire. Mathilde Panot estime qu’il s’agit de « reprendre la main » et de redonner aux citoyens « la possibilité démocratique de choisir » leur avenir, plutôt que de laisser les marchés financiers imposer leurs contraintes. Elle dénonce ainsi un « chantage qui est fait à la dette » pour justifier des politiques de réduction des dépenses publiques.

LFI assume une ligne à part sur la dette

Mathilde Panot réaffirme la proposition de LFI de « congélation » de la dette et défend également l’idée d’une intervention de la Banque centrale européenne. Elle revendique une rupture nette avec le reste du spectre politique, de la macronie au Rassemblement national, qu’elle accuse d’accepter le principe selon lequel le remboursement de la dette imposerait nécessairement des politiques d’austérité.

Elle cible notamment Marine Le Pen et le plan d’économies annoncé par le RN. Selon Mathilde Panot, les 125 milliards d’euros de coupes évoqués par le parti ne peuvent pas être financés uniquement par la réduction de l’immigration ou des agences publiques. Elle demande donc au RN de préciser concrètement où seraient effectuées ces économies.

La députée revendique enfin le caractère assumé de cette différence idéologique. À ses yeux, la dette ne doit pas devenir un argument permettant de fermer le débat politique ou de présenter certaines politiques économiques comme inévitables. C’est précisément sur ce point que LFI entend faire de la présidentielle un affrontement sur le rôle des marchés, de la BCE et sur la capacité de l’État à conserver sa liberté de choix économique.