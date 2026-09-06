Quatre morts dans le sud du Liban après des frappes israéliennes

Au moins quatre personnes, dont deux femmes, perdent la vie suite à des frappes israéliennes dans le sud du Liban, en réponse à une attaque de drones du Hezbollah. Vingt blessés sont également signalés. Cette escalade s’inscrit dans un contexte de violence persistante entre Israël et le Hezbollah depuis plusieurs mois.

Le ministère libanais de la Santé a annoncé dimanche la mort d’au moins quatre personnes, dont deux femmes, lors de frappes de l’armée israélienne dans le sud du pays. Israël dit avoir riposté à une attaque de drones du Hezbollah contre ses soldats.

Deux morts à Nabatiyé el-Faouqa, deux femmes tuées à Arab Salim : le bilan provisoire communiqué dimanche 6 septembre par le ministère libanais de la Santé fait état d’au moins quatre victimes dans des frappes israéliennes sur le sud du Liban. Vingt blessés ont également été recensés, parmi lesquels plusieurs femmes et trois enfants, dans ces localités ainsi qu’à Nabatiyé et à Kfar Rumman.

L’armée israélienne a justifié ses raids en invoquant le lancement par le Hezbollah de deux drones contre ses soldats dans le sud du pays. Cette attaque n’a fait aucun blessé côté israélien, a précisé l’armée, qui a qualifié l’incident de « violation flagrante » du cessez-le-feu.

Avant les frappes, Israël avait émis son premier ordre d’évacuation depuis plusieurs semaines, demandant aux habitants situés « à proximité d’une installation appartenant » au Hezbollah à Arab Salim de quitter les lieux. Aucun avertissement similaire n’a été adressé pour les autres zones touchées. L’Agence nationale d’information libanaise a rapporté que des avions de combat israéliens ont frappé une maison à Arab Salim après cet avertissement, la détruisant et tuant les deux femmes, avant de viser ensuite le bâtiment visé par l’ordre d’évacuation.

À Nabatiyé el-Faouqa, une frappe a détruit l’ancien hôpital Ghandour, un établissement hors service depuis des années. En juillet, une précédente frappe israélienne à proximité du même site avait déjà coûté la vie à deux personnes.

Ces événements s’inscrivent dans une séquence de violences qui s’est intensifiée depuis début mars, date à laquelle le Hezbollah a engagé le Liban dans la guerre régionale en menant des frappes sur Israël en soutien à Téhéran. Les représailles israéliennes ont depuis fait plus de 4 300 morts selon les autorités libanaises. Les affrontements ont diminué depuis juin, à la suite d’un protocole entre Washington et Téhéran et d’un accord-cadre entre Beyrouth et Jérusalem, mais Israël maintient des opérations militaires sporadiques dans le sud, où il occupe une bande frontalière d’une dizaine de kilomètres.

Vendredi soir déjà, des bombardements israéliens avaient tué quatre personnes dans le sud et l’est du Liban. Jeudi, l’armée israélienne avait annoncé avoir pris le contrôle de la crête montagneuse Ali Taher, position stratégique du Hezbollah à Nabatiyé. De nouveaux pourparlers entre responsables libanais et israéliens sont attendus ce mois-ci, sans qu’une date ait été fixée.