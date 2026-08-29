Visite du pape à Metz : une subvention municipale de 250 000 euros contestée

Deux associations laïques contestent une subvention de 250 000 euros accordée par la ville de Metz pour la visite du pape Léon XIV. Elles ont saisi le tribunal administratif pour suspendre les commandes liées à cette somme, remettant en question le financement municipal d'équipements reliant directement la collectivité à une cérémonie religieuse.

Deux associations laïques ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg pour contester une subvention accordée par la ville de Metz à l’occasion de la visite du pape Léon XIV, prévue le 28 septembre. L’Union des familles laïques de Moselle et l’association Les Profanes remettent en cause un investissement municipal de 250 000 euros.

Cette enveloppe doit notamment financer l’acquisition d’écrans géants destinés à plusieurs zones de rassemblement. Ces équipements permettront au public de suivre la messe célébrée par le souverain pontife dans la cathédrale Saint-Étienne. Les requérants ont également engagé une procédure d’urgence pour suspendre les commandes dans l’attente de la décision du tribunal.

Le droit local d’Alsace-Moselle au cœur du recours

Les deux associations demandent à la justice de déterminer si une collectivité peut financer des équipements directement associés à une cérémonie religieuse. La loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État ne s’applique toutefois pas en Moselle et en Alsace, où le droit local autorise les collectivités publiques à participer au financement des cultes.

La municipalité considère cette visite comme un événement international dépassant le seul cadre religieux. Léon XIV doit achever à Metz son déplacement en France, placé sous le signe de l’Europe, après des étapes à Paris le 25 septembre et à Lourdes le 27. Le tribunal administratif doit désormais se prononcer sur la demande de suspension, puis sur la légalité de la subvention.