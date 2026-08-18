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Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque émérite de Pontoise, meurt à 78 ans

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Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque émérite de Pontoise, meurt à 78 ans
Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque émérite de Pontoise, meurt à 78 ans

Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque émérite de Pontoise, est mort à l’âge de 78 ans. Figure reconnue de l’Église catholique en France, il avait dirigé le diocèse du Val-d’Oise pendant plus de onze ans avant de quitter ses fonctions en 2024 pour raison d’âge.

Né le 3 août 1948 à Metz, Stanislas Lalanne avait été ordonné prêtre le 8 novembre 1975. Il avait commencé son ministère comme aumônier de lycées à Versailles, avant de devenir responsable de l’aumônerie des étudiants puis directeur du Centre national de l’enseignement religieux.

Un homme d’Église très présent dans les médias

Stanislas Lalanne avait également occupé plusieurs responsabilités importantes au sein de la Conférence des évêques de France. Secrétaire général adjoint et porte-parole de l’épiscopat entre 1999 et 2001, il avait développé une solide expérience de la communication religieuse. Il était par ailleurs membre du Dicastère pour la communication au Vatican.

Nommé évêque en avril 2007, il avait d’abord dirigé le diocèse de Coutances-et-Avranches, dans la Manche, avant de devenir évêque de Pontoise en janvier 2013. Sa démission pour raison d’âge avait été acceptée en juin 2024 et Monseigneur Benoît Bertrand lui avait succédé quelques mois plus tard. Son épiscopat dans le Val-d’Oise aura été marqué par son attention à la diversité du territoire, au dialogue interreligieux et à l’accompagnement des personnes les plus fragiles.

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