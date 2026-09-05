Léon XIV recevra sept victimes de violences sexuelles lors de sa visite en France

Lors de sa visite en France le 27 septembre, le pape Léon XIV rencontrera sept victimes de violences sexuelles au sein de l'Église, dans un cadre privé. La Conférence des évêques de France a sélectionné les participants pour assurer une représentation diversifiée, malgré des critiques de collectifs de victimes concernant l'exclusion de certains groupes.

Le pape Léon XIV recevra sept victimes de violences sexuelles commises au sein de l’Église lors de sa visite en France, le 27 septembre à Lourdes. La Conférence des évêques de France (CEF) précise que cette rencontre sera privée et réservée aux personnes invitées, sans présence des caméras. Une quarantaine de demandes ont été adressées à l’Église, dont une douzaine provenant de collectifs de victimes.

Le principal collectif de victimes de l’établissement de Bétharram, situé à proximité de Lourdes, ne figure toutefois pas parmi les groupes invités. Son porte-parole, Alain Esquerre, a dénoncé un « mépris institutionnel », estimant que les victimes souhaitaient pouvoir s’exprimer collectivement devant le pape et présenter des propositions pour lutter contre les violences sexuelles dans l’Église. Il a également critiqué une sélection organisée, selon lui, dans « un jeu de concurrence victimaire ».

La CEF défend un groupe « représentatif »

La CEF affirme que des membres de collectifs figureront bien parmi les sept personnes reçues et assure que le groupe a été constitué pour représenter la diversité des victimes, notamment selon leur sexe, leur âge au moment des faits, leur territoire et le type de structure concernée. Le collectif Ampaseo, qui rassemble des victimes d’écoles catholiques de l’Ouest, a également regretté de ne pas être reçu directement, tout en indiquant qu’un vitrail réalisé par une victime pourra être remis au souverain pontife.

Les personnes qui ne pourront pas rencontrer Léon XIV ont été invitées à transmettre par écrit les messages qu’elles souhaiteraient lui adresser. La CEF prévoit de rassembler ces témoignages dans un recueil qui sera remis au pape et prépare également une journée de restitution. Selon Sud-Ouest, une victime de Bétharram devrait néanmoins faire partie des personnes reçues, bien qu’elle n’ait pas elle-même demandé cette rencontre. En Espagne, en juin, Léon XIV avait déjà rencontré six victimes et appelé à la « vérité, justice et réparation » face aux violences sexuelles commises dans l’Église.