Elon Musk pointé du doigt après la diffusion de contenus liés aux émeutes anti-immigration de Belfast

Elon Musk fait l’objet de nouvelles critiques concernant son utilisation du réseau social X. Des chercheurs du Center for Countering Digital Hate (CCDH) l’accusent d’avoir contribué à la propagation de discours hostiles aux migrants après les violences qui ont secoué Belfast cette semaine. Selon l’organisation, plusieurs publications relayées par le milliardaire auraient amplifié la visibilité de messages appelant à des manifestations anti-immigration en Irlande du Nord.

Les tensions ont éclaté après une attaque au couteau attribuée à un réfugié soudanais. L’affaire a provoqué plusieurs nuits de violences dans certains quartiers de Belfast, marquées par des affrontements et des incidents qualifiés de racistes par les autorités locales. Dans ce contexte, Elon Musk a notamment partagé des messages de l’activiste britannique Tommy Robinson ainsi que du responsable politique Rupert Lowe, figure de la droite nationaliste britannique.

Plus de 100 millions de vues selon une ONG

D’après le CCDH, les publications des trois personnalités ont généré plus de 115 millions de vues sur X. L’organisation estime qu’à lui seul, Elon Musk serait à l’origine de plus de la moitié de cette audience grâce à ses quelque 240 millions d’abonnés. Les chercheurs soulignent que le propriétaire de la plateforme dispose d’une capacité unique à mettre en avant certains contenus auprès d’un public mondial.

Les conclusions de l’étude alimentent un débat récurrent sur la modération des contenus sur X depuis son rachat par Elon Musk. Plusieurs organisations et experts du numérique estiment que la plateforme est devenue plus permissive à l’égard de contenus trompeurs ou polarisants. Ni l’entreprise ni son propriétaire n’avaient commenté ces accusations au moment de la publication. Parallèlement, la valorisation de SpaceX poursuivait sa hausse.